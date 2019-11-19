اكتمال وصول المنتخبات.. ورئيس الاتحاد الدولي للألتراماراثون في عمان

مصطفى بالو

عمان – انضم منتخب نيوزلندا الى قائمة الدول المشاركة بطولة العالم للألتراماراثون -سباق آسيا أوقيانوسيا 100 كم، التي تحتضنها مدينة العقبة بمشاركة منتخبات أستراليا، اليابان، كوريا، الهند، بريطانيا، لبنان والأردن “المنظم”، والتي ينظمها اتحاد ألعاب القوى، برعاية رئيس مجلس الأعيان رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز، وبالشراكة مع سلطة إقليم العقبة الاقتصادية وشركة واحة آيلة، في حدث رياضي نوعي يقام لأول مرة بالأردن، وضمن المسافة القاسية 12 كم؛ حيث يبدأ السباق الساعة 6:30 صباحا وينتهي 6:30 مساء.

من البطولة

انضمت نيوزلندا الى قائمة الدول المشاركة أول من أمس، لتتنافس في سباق الفئة المفتوحة، في المنافسات التي تقام في فئتين؛ الأولى للدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي-الرسمية، والثانية للدول التي لا تنتسب الى اتحاد اللعبة -السباق المفتوح، وتقام على المستويين الفردي والجماعي؛ حيث تقام أول 50 كم من السباق داخل واحة آيلة، وتستكمل بقية المسافة في أرجاء مدينة العقبة، التي تشهد ترتيبات مكثفة لاستقبال الحدث العالمي، وسط اهتمام إعلامي محلي وخارجي، وحضور شخصيات رياضية رفيعة.

الى ذلك، من المنتظر أن يصل رئيس الاتحاد الدولي للألتراماراثون نديم خان يوم غد؛ حيث يتقدم كوكبة من المسؤولين عن هذا السباق، حين يرافقه نائب رئيس الاتحاد الدولي، والمراقب الآسيوي للسباق، والذين ينضمون الى وفود المنتخبات المشاركة كافة التي يستكمل وصولها يوم غد أيضا؛ حيث سبق لرئيس الاتحاد الدولي للألترامارثون زيارته الى عمان والعقبة، ورافقه رئيس الاتحاد في زيارة تفقدية لمنطقة السباق في آيلة، وأبدى إعجابه بالتحضيرات الأردنية، ووصفها بأنها مؤهلة لاستضافة كبريات السباقات العالمية، والتي أسهمت الى حد كبير في فوز ملف اتحاد ألعاب القوى، بثقة أسرة الاتحاد الدولي لاستضافة السباق العالمي النوعي في العقبة.

تحضيرات أردنية

في السياق ذاته، تتواصل تحضيرات لجان الاتحاد العاملة لاستقبال الحدث العالمي، سواء تلك العاملة على استقبال وتسكين الوفود في العقبة، والسكرتاريا، ولجنة الحكام التي تتفقد ترتيبات مسار السباق، وتبحث عن الوصول الى أعلى درجات الجاهزية، بما يزيد من درجات النجاح في استضافة الحدث العالمي -سباق اوقيانوسيا 100كم، الذي يعد بروفة تحضيرية لاستضافة سباق التراماراثون العالم لمسافة 50كم في آذار (مارس) المقبل.

وأكد مدير المنتخب خضر رحال جاهزية الفريق الأردني لخوض غمار المنافسة، مشيرا الى التدريبات القاسية التي يخوضها لاعبو المنتخب، ومشيدا بالرعاية والاهتمام من قبل اتحاد اللعبة برئاسة المحامي سعد حياصات، منوها الى قوة المنافسة في السباق الصعب، الذي يحتاج الى تكتيك وتنسيق نوعي بين المتسابقين في مسافته الطويلة، مؤكدا أن لاعبي المنتخب لديهم الخبرة في مثل هذه السباقات وفق مشاركتهم في العديد منها وتحقيق نتائج طيبة للعبة والرياضة الأردنية.

ومن جانبه، قال قائد الفريق الأردني خالد الشيخ: “لدينا مجموعة من اللاعبين في الفريق الأردني تملك خبرة التعامل مع هذه السباقات والمسافات النوعية، وفي الفترة الأخيرة كثفنا من التدريبات المشتركة في الغابة الرياضية بمدينة الحسين للشباب، وعقدنا العزم على تقديم أقصى جهدنا للوقوف على منصات تتويج السباق العالمي”.