اكشفوا المزيد وعالجوه

هآرتس

بقلم: أسرة التحرير 1/8/2022

يوم الجمعة الماضي وقع حدث كان يفترض أن يكون خطرا على أمن الدولة: وزارة الدفاع كشفت مئات الصفحات من البروتوكولات السرية لمحاكمات مذبحة كفر قاسم في 1956. فعلى مدى خمس سنوات حاولت النيابة العامة العسكرية – أي الدولة – الكفاح من خلال ممثليها في المحكمة العسكرية للاستئناف ضد نشر الوثائق. وكان ادعاؤها ان كشف البروتوكولات سيمس بامن الدولة وبعلاقاتها الخارجية “على مستوى شبه يقين”، بل وتوجد “امكانية معقولة” ان في حالات معينة يؤدي الى المس بسلامة الانسان.

وانظروا العجب. البروتوكولات انكشفت، وباستثناء بضع تغريدات على التويتر لمنتخبين من الجمهور العربي، لم تهتز الارض. كشف الوثائق هو حدث هام وينبغي الترحيب به لكنه يطرح بضعة اسئلة مبدئية. في دولة سليمة النظام لا تخشى النظر الى المرآة والتصدي للوصمات في ماضيها، كانت هذه الوثائق ستكشف منذ زمن بعيد وليس بتأخير 66 سنة. في دولة كهذه كانت ستنشر بمبادرة الدولة وليس في اعقاب التماس لمؤرخ (ادام راز) ومعهد بحوث (“عكفوت”) اللذين يكافحان بشكل خاص وعلى حساب وقتهما ومالهما كي يفرضا على ارشيف الجيش الاسرائيلي نشر الوثائق – رغم ان فيها مصلحة جماهيرية.

كي نفهم كم هو هام نشر الوثائق يكفي مراجعة بضعة سطور فيها. جنود وضباط في الجيش الاسرائيلي وحرس الحدود يروون هناك بان حظر التجول وإطلاق النار الذي قتل فيه 50 مواطنا إسرائيليا في كفرقاسم في اليوم الأول من حرب سيناء جاء ضمن أمور أخرى للتخويف ولجعلهم “خرافا مطيعة” يجلسون بهدوء ولا “يثيرون المشاكل”. وإضافة إلى ذلك، من ناحية الضابط الأكبر في الساحة، العقيد يشكا شدمي، كانت النار يفترض أن تشجعهم على ترك بيوتهم والهروب إلى الأردن. بمعنى ان الوثائق توثق قتل مواطنين إسرائيليين، بينهم نساء، اطفال وشيوخ بهدف تحقيق الترحيل. فهل يمكن الاختلاف في أهمية هذا النشر؟

في أرشيفات الجيش الإسرائيلي والدولة تخفى آلاف الصفحات الأخرى التي تتضمن أجزاء من اللوحة الفسيفسائية التاريخية المعقدة لدولة إسرائيل وتوثق أحداثا يرتفع فوقها علم أسود. هكذا مثلا ردت محكمة العدل العليا في الماضي التماسا (ضمن آخرين لـ “هآرتس”) لنشر الوثائق السرية التي توثق مذبحة دير ياسين في 1948.

على الدولة أن تشكل لجنة مستقلة وغير منحازة، تفحص مرة اخرى سياسة نشر الوثائق التاريخية وتحرر للجمهور المعلومات عن ماضيها، وسيكون في ذلك ايضا ما يشفي علاقات العرب واليهود في إسرائيل، مثلما كتب أمس عيسوي فريج: “طالما استمر الاخفاء، لن يبدأ التصدي الحقيقي. واليوم هذه الرحلة تبدأ”.