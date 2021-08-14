“الآثار” تنفي وجود دفائن تركية في الأردن

عمان-الغد- أكدت دائرة الآثار العامة أن كل ما يتم تداوله حول وجود دفائن تركية في الأردن هو عبارة عن موروثات شعبية متوارثة لا صحة لها.

وأفادت بورود خبر صباح السبت عن قيام إحدى قنوات التلفزة الأجنبية بنشر تقرير عن وجود دفائن تركية في المملكة، مبينة أنها لم تستطع التأكد من مصدر الخبر أو الاطلاع على التقرير التلفزيوني.

وأهابت الدائرة بعدم الالتفات إلى هذه الشائعات والمغالطات التي تستهدف آثار الأردن وتاريخه مما يسمح للبعض وهم قلة بالعبث في المواقع الأثرية.

ودعت المواطنين للحفاظ على الآثار والتعاون معها ومع الأجهزة الأمنية لمنع أي اعتداءات على هذه المواقع.