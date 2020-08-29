آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

“الآسيوي لكرة القدم” يتسلم ملفات الترشيح الـ5 لاستضافة كأس آسيا 2027

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

كوالالمبور – تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوثائق المطلوبة من الاتحادات الوطنية الخمس، التي كانت أعربت عن رغبتها في استضافة كأس آسيا 2027، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد.

فقد قام الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد الإيراني لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، بتقديم الملف القانوني، ونموذج أسئلة الدولة المضيفة، واتفاقية التعهد بعدم انتهاك حقوق الرعاة.

والآن يتوجب على الاتحادات الوطنية أن تقوم بتقديم رسالة التزام بتأدية متطلبات الاستضافة للبطولة قبل 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ضمن المرحلة التالية، علماً بأنه سيتم الإعلان عن الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027 خلال العام 2021.

مقالات ذات صلة

فنان يرسم ميسي في هيئة تشي جيفارا بساحة كتالونيا – فيديو

منذ 59 دقيقة

عودة قوية الى المنافسات للسبّاحة اليابانية إيكي بعد غياب بسبب سرطان الدم

منذ ساعة واحدة

بارما يعيّن ليفيراني المقال من ليتشي مدربا له

منذ ساعتين

اتفاقية توأمة بين ناديي العطاء والشعلة للمكفوفين

منذ 3 ساعات
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock