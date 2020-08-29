“الآسيوي لكرة القدم” يتسلم ملفات الترشيح الـ5 لاستضافة كأس آسيا 2027

كوالالمبور – تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوثائق المطلوبة من الاتحادات الوطنية الخمس، التي كانت أعربت عن رغبتها في استضافة كأس آسيا 2027، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد.

فقد قام الاتحاد الهندي لكرة القدم، والاتحاد الإيراني لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، بتقديم الملف القانوني، ونموذج أسئلة الدولة المضيفة، واتفاقية التعهد بعدم انتهاك حقوق الرعاة.

والآن يتوجب على الاتحادات الوطنية أن تقوم بتقديم رسالة التزام بتأدية متطلبات الاستضافة للبطولة قبل 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ضمن المرحلة التالية، علماً بأنه سيتم الإعلان عن الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027 خلال العام 2021.