“الآسيوي” يحدد مواعيد 6 مباريات للوحدات بدوري أبطال آسيا

خالد العميري

عمان – أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجدول الرسمي لمباريات مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، على أن يقوم بتحديد الأوقات والدول المستضيفة للمباريات، طبقا لنظام التجمع، خلال الفترة المقبلة.

ويستهل الوحدات مشواره عن المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال آسيا بمواجهة النصر السعودي في 14 نيسان (أبريل) المقبل، ثم يلتقي الفائز من مواجهة الملحق بين (العين الإماراتي وفولاذ الإيراني) يوم 17 منه، على أن يلعب مع السد القطري يوم 20 من الشهر ذاته.

وتنطلق مرحلة الإياب يوم 23 نيسان (أبريل) المقبل، بحيث يتجدد اللقاء بين الوحدات والسد القطري، على أن يلعب مع النصر السعودي يوم 26 منه، ثم يختتم الوحدات مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة الفائز من مباراة (العين الإماراتي وفولاذ الإيراني) يوم 29 منه، علما أنه يتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية تحتل المركز الثاني في مجموعات كل منطقة.

تحديد موعد مباريات الفيصلي والسلط

في المقابل، حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مباريات بطولة كأس الاتحاد، التي تشهد تواجد فريقي الفيصلي والسلط؛ حيث تقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، فيما يحصل الفائز بلقب البطولة القارية الرديفة على مقعد في الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا 2022.

وكانت بطولة العام الماضي قد ألغيت بسبب جائحة كورونا، بعد إحراز العهد اللبناني لقب النسخة الأخيرة في العام 2019، فيما يحمل الكويت الكويتي والقوة الجوية العراقي الرقم القياسي بعدد مرات التتويج باللقب برصيد ثلاثة ألقاب مقابل اثنين للفيصلي الأردني.

ويبدأ الفيصلي مشواره عن المجموعة الثالثة بمواجهة السيب العماني يوم 23 أيار (مايو) المقبل، ثم يلتقي تشرين السوري يوم 26 من الشهر ذاته، على أن يلعب مع الفائز من مباراة الملحق بين (الأمعري الفلسطيني والكويت الكويتي) يوم 29 منه، بينما يستهل السلط مشواره عن المجموعة الثانية بمواجهة المحرق البحريني يوم 23 أيار (مايو) المقبل، ثم يلعب مع الأنصار اللبناني يوم 26 منه، على أن يلعب مع مركز شباب بلاطة الفلسطيني يوم 29 من الشهر ذاته.