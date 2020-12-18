“الآسيوي” يحدد موعد مباريات “صقور النشامى” بالنافذتين الثانية والثالثة من التصفيات

خالد العميري

عمان – حدد الإتحاد الآسيوي لكرة السلة، مواعيد مباريات المنتخب الوطني الأول لكرة السلة “صقور النشامى” في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021 في إندونيسيا.

وستقام مباريات المنتخب الوطني في العاصمة البحرينية “المنامة” طبقا لنظام الفقاعة، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 شباط (فبراير) المقبلين.

ويلتقي “صقور النشامى” مع شقيقه الفلسطيني يوم 18 شباط (فبراير) من العام المقبل، ثم يلاقي نظيره السريلانكي في اليوم التالي، على أن يلتقي المنتخب الكازاخستاني في 21 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات الآسيوية، بمواجهة متجددة مع “الفدائي” يوم 22 منه.