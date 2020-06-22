“الآسيوي” يدعم ملف ترشيح أستراليا ونيوزلندا لاستضافة مونديال 2023

كوالالمبور – أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دعم الملف المقدم من أستراليا ونيوزلندا من أجل استضافة كأس العالم للسيدات 2023.

وسوف يقوم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار الدولة المضيفة لكأس العالم للسيدات 2023 خلال الاجتماع الذي يعقد يوم 25 حزيران (يونيو) الحالي، حيث يتنافس ملف ترشيح أستراليا ونيوزيلندا مع ملف كولومبيا، فيما أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم سحب ملف الترشيح من أجل استضافة البطولة.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: “باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم في قارة آسيا، سوف أقوم بدعم ملف ترشيح أستراليا ونيوزيلندا من أجل استضافة كأس العالم للسيدات 2023، وأنا واثق أنني سأحصل على دعم جميع ممثلي قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وأضاف: “هذا الترشيح يعتبر تاريخياً لكونه الأول الذي يجمع دولتين من اتحادين قاريين مختلفين، وذلك مع أصدقائنا وجيراننا في اتحاد أوقيانوسيا، وكذلك فإن ملف الترشيح هو الأفضل من الناحية الفنية ضمن الملفات التي ستعرض على مجلس الاتحاد الدولي يوم 25 حزيران (يونيو) الحالي، ويجب أن نعتمد على توصيات الخبراء في هذا المجال.

وأوضح: “تقرير تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم كان واضحاً من خلال تميز البنية التحتية الرياضية التي ستسمح للاعبات بتقديم أفضل مستوى فني، والتي تتوافق مع قيمة البطولة وأهميتها”.

وأكد رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم أن تقرير الاتحاد الدولي أظهر جودة البنية التحتية المميزة في كلا البلدين، بالإضافة إلى القيمة التجارية المميزة التي يمكن تحقيقها، والالتزام الذي أكدته حكومتا البلدين في تهيئة الظروف المثالية لإنجاح الملف.

واستعرض رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدة جوانب مضيئة في الملف الإسترالي – النيوزلندي بالقول: “إن الطبيعة الفريدة لهذا الملف الذي يجمع اتحادين قاريين، ستكون المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث أن مثل هذه البطولة سيكون لها تأثيرا كبيرا بتطوير اللعبة في منطقة آسيا والباسيفيك، وبالتالي فإن اختيار هذا الملف يعتبر الخيار الوحيد”.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن قارة آسيا أظهرت خلال السنوات الست الماضية روح الوحدة والتضامن، مبديا ثقته بأن تلك الروح ستتواصل من خلال وحدة ممثلي القارة الآسيوية في مجلس الإتحاد الدولي في دعم ملف ترشيح أستراليا ونيوزلندا.

وختم رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم تصريحه بتوجيه الشكر للاتحاد الياباني لكرة القدم على اهتمامه باستضافة هذه البطولة، وكذلك على قراره بوضع الأولوية لمصالح كرة القدم الآسيوية من خلال اتخاذ قرار دعم ملف ترشيح أستراليا ونيوزلندا،لافتا إلى أن ملف ترشيح اليابان، إلى جانب ملف ترشيح كوريا الجنوبية الذي انسحب في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أكدا امتلاك قارة آسيا للحماس والإرادة والقدرة على استضافة أههم البطولات العالمية، كما فعلت قطر من خلال كأس العالم 2022.