“الآسيوي” يرشح 4 للاعبين للفوز بنجم الجولة

عمان – الغد – رشح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 4 نجوم في أندية المحترفين، للفوز بلقب أفضل لاعب في الجولة الخامسة عشرة.

واختار الاتحاد الآسيوي مهاجم الوحدات عبدالعزيز نداي، ولاعب الحسين إربد محمد طنوس، ولاعب شباب الأردن وسيم ريالات، ولاعب فريق الجزيرة عامر أبو جاموس.

وساهم نداي بفوز فريقه الوحدات بتسجيله هدف اللقاء الوحيد أمام شباب العقبة، وهو ما فعله محمد طنوس مع الحسين إربد وعامر أبو جاموس مع الجزيرة، في المقابل واصل وسيم الريالات تقديم مستويات مميزة مع شباب الأردن ووقع على أحد أهدافه الأربعة في شباك السلط. –(أخبار النجوم)