“الآسيوي” يرفض طلب الفيصلي حضور الجمهور أمام الكويت

خالد العميري

عمان – رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاستئناف المقدم من النادي الفيصلي، للسماح بتواجد جماهيره في المباراة المرتقبة أمام الكويت الكويتي على ستاد عمان الدولي، يوم الثلاثاء 14 كانون الثاني (يناير) المقبل، ضمن التصفيات التأهيلية الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعلمت “الغد” من مصادر موثوقة في “الآسيوي”، أنه تلقى طلبا رسميا من الفيصلي عبر الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأنه رد بالرفض على الطلب المقدم من قبل إدارة النادي الفيصلي، بعدما فرض الاتحاد الآسيوي عقوبة على جماهير “الزعيم”، بإقامة أول مباراة للفيصلي في البطولات الآسيوية بدون جمهور، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته الآسيوية الأخيرة مع الجزيرة، والتي اقيمت على ستاد عمان يوم 15 أيار (مايو) من العام 2018، في إياب نصف نهائي منطقة غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي، والتي انتهت بفوز “الشياطين الحمر” بهدف نظيف سجله موسى التعمري، ليتأهل إلى نهائي منطقة الغرب الذي خسره أمام القوة الجوية العراقي (حامل اللقب) آنذاك.

وسيفقد الفيصلي لورقة “عاملي الأرض والجمهور” في مواجهة الكويت الكويتي بالدور التمهيدي الأول لمنطقة الغرب، فالفائز من هذه المباراة سينتقل لمواجهة الاستقلال الإيراني بالدور التمهيدي الثاني في طهران يوم 21 كانون الثاني (يناير) للعام 2020، والفائز من هذه المواجهة سيواجه الريان القطري في الدور التمهيدي الحاسم بالدوحة يوم 28 من الشهر ذاته.

وفي حال تخطي النادي الفيصلي للمراحل التمهيدية الثلاثة الأولى، فإنه سينتقل للمشاركة في المجموعة الأولى بدور المجموعات، والتي تضم الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي، إلى جانب المتأهل من ملحق (2) والذي يضم فرق (الأهلي السعودي – لوكوموتيف الأوزبكي – الاستقلال الطاجكستاني).

وحدد الاتحاد الآسيوي موعد الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ففي حال عدم تمكن الفيصلي من التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، فإنه سينتقل للمشاركة في دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وسيلعب في المجموعة الثانية إلى جانب أندية، الأنصار اللبناني والوثبة السوري و (الكويت أو السالمية) من الكويت، وستكون أول مباراة للفيصلي أو الوحدات ضد الوثبة السوري في عمّان يوم 10 شباط (فبراير) المقبل، علما أن مشاركة الوحدات بكأس الاتحاد الآسيوي مرهونة بتأهل الفيصلي لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

بدوره، جاء نادي الجزيرة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية، القادسية الكويتي وظفار العُماني و(الرفاع أو المحرق) من البحرين، وسيبدأ مشواره في البطولة الآسيوية خارج قواعده عندما يحل ضيفا على ظفار العُماني يوم 11 شباط (فبراير) المقبل على ستاد “السعادة”.