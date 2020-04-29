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“الآسيوي” يستعين بالمخادمة لنشر رسالة توعوية لمكافحة كورونا – فيديو

منذ ساعة واحدة

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خالد الخطاطبة

عمان – نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو مصور للحكم الدولي الاردني أدهم مخادمة، برفقة 5 من حكام النخبة في آسيا، وهم يوجهون رسالة توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء اختيار المخادمة في هذا الفيديو، ليؤكد تواجد الحكم الاردني ضمن قائمة الحكام الأفضل في القارة الآسيوية.

وتحدث المخادمة في الفيديو عن كورونا وطرق الوقاية منه وضرورة غسل اليدين بالماء والصابون وغيرها من التفاصيل التي تساعد في الحد من انتشار الفيروس والوقاية منه.

وشهد الفيديو حديثا لحكام من اليابان والصين وحكم اماراتي إلى جانب المخادمة، الذي يعتبر أحد الحكام المرشحين للمشاركة في تحكيم مباريات مونديال قطر 2022.

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