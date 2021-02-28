“الآسيوي” يطرح استفتاء لاختيار أفضل مدرب في الدوري الأردني

عمان -الغد – طرح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استفتاء جماهيريا للتصويت لاختيار أفضل مدرب في الدوري الأردني خلال الموسم المنتهي، حيث يستمر التصويت لغاية الساعة 10 من مساء يوم الخميس 4 آذار (مارس) الحالي.

وأشار الموقع، إلى أنه بعد إسدال الستارة على منافسات دوري المحترفين، ومع انطلاق الموسم الجديد، برزت العديد من الظواهر، حيث فرض المدرب الوطني حضوره بقوة في المسابقة.

وكان فريق الوحدات قد ظفر بلقب البطولة بعد أن جمع (56) نقطة ليتوج بالكأس للمرة السابعة عشرة في تاريخه وهو ثاني أكثر الفرق تحقيقاً للقب بعد الفيصلي الذي فاز فيه (34) مرة كان آخرها الموسم قبل الماضي.

وأسهم المدرب الوطني الأردني بشكل مباشر في التنافس الكروي خلال الموسم الماضي، وبرز كل من عبدالله أبوزمع المدير الفني لنادي الوحدات، أمجد أبوطعيمة المدير الفني لنادي الجزيرة، جمال محمود المدير الفني لنادي الرمثا، وجمال أبوعابد المدير الفني لفريق السلط.

عبدالله أبو زمع (الوحدات)

دخل المدير الفني لنادي الوحدات عبدالله أبوزمع التاريخ من أوسع أبوابه؛ حيث أصبح أول مدرب للنادي يفوز بثلاثة ألقاب على مستوى بطولة الدوري حينما قاد “الأخضر” عن جدارة للفوز باللقب السابع عشر.

وحقق الوحدات بقيادة أبوزمع أرقاماً مميزة حينما فاز في (18) مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مثلها وسجل نجومه (44) هدفاً (الأقوى هجوماً) ودخلت شباكه (9) أهداف فقط (الأقوى دفاعاً) ونجح بحسم الصراع على اللقب قبل جولتين من النهاية.

وينتظر أبوزمع مهمة تدريبية كبيرة مع الوحدات تتمثل بالمشاركة التاريخية لأول ناد أردني في بطولة دوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة التي تتوق لها جماهير الفريق كثيراً بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه محلياً.

أمجد أبو طعيمة (الجزيرة)

رغم عدم تتويجه في نهاية المطاف، إلا أن المدير الفني لفريق الجزيرة خطف الأضواء بعد أن قاد “الشياطين الحمر” إلى المركز الثاني رغم الظروف الصعبة التي مر بها جراء مغادرة الكثير من لاعبين لخوض تجارب في أندية أخرى.

وللمرة الرابعة على التوالي يحتل الجزيرة المركز الثاني على لائحة الترتيب العام، وخلال (22) جولة حقق الفريق بقيادة أبوطعيمة (13) فوزاً و(5) تعادلات وخسر (4) وسجل (35) هدفاً (ثاني أقوى خط هجوم) ودخلت شباكه (24) كرة.

جمال محمود (الرمثا)

استقر فريق الرمثا على المدرب الوطني المميز جمال محمود بعد إقالة المدرب السابق عيسى الترك منذ الجولة الخامسة، ونجح في الاختبار الأول له أمام الوحدات وتفوق عليه بهدف دون رد، ليبدأ الفريق مشواراً مميزاً حصد خلاله الكثير من النقاط وضعته في نهاية المطاف ثالثاً على سلم الترتيب العام.

وحقق الرمثا الفوز في (12) مباراة وتعادل في خمس وخسر مثلها مسجلاً (32) هدفاً مقابل (21) كرت دخلت مرماه، وكان الفريق قد قاب قوسين أو أدنى من احتلال المركز الثاني لولا الخسارة بهدف أمام الجزيرة في الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة ليفقد الوصافة لصالح الأخير.

جمال أبو عابد (السلط)

كانت البداية متعثرة لفريق السلط وتحديداً في بدايات مرحلة الذهاب لكن التألق الواضح لتوليفة المدرب الوطني جمال أبوعابد الذي لم يخسر في آخر (7) جولات متتالية حتى انتهاء المسابقة.

وجمع السلط (34) نقطة من (9) انتصارات و(7) تعادلات و6) هزائم مسجلاً (34) هدفاً مقابل (22) هدفاً في شباكه، وسجل النتيجة الكبرى في الدوري بتفوقه على سحاب بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ونجح السلط في تحقيق إنجاز تاريخي أهله من أجل المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021، لتكون هذه المشاركة القارية الأولى في تاريخ النادي.