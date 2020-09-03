“الآسيوي” يغرم اتحاد الكرة والفيصلي

عمان – الغد – قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغريم الاتحاد الأردني لكرة القدم مبلغ 1000 دولار أميركي لمخالفته المادة 50.1 من قانون الانضباط والأخلاق، وفقا للمادتين 34.1 و 34.3 من قانون الانضباط والأخلاق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتم تعليق 750 دولارا أميركيا من المبلغ المشار إليه لفترة اختبار مدتها سنتين، في حالة حدوث انتهاك آخر من نفس النوع خلال فترة الاختبار، حيث يتم إلغاء التعليق تلقائيا، وأن تكرار انتهاك هذا الحكم قد يلقى عقوبة أشد.

وتأتي العقوبة نتيجة عدم القيام بمصافحة لاعبي منتخب كوريا الجنوبية، في المباراة التي جرت يوم 19 كانون الثاني (يناير) الماضي، ضمن نهائيات بطولة آسيا تحت 23 سنة في تايلاند.

كما قررت اللجنة تغريم النادي الفيصلي مبلغ 34500 دولار أميركي، لمخالفته المادة 65.1 من قانون الانضباط والأخلاق، وطلبت تسوية الغرامة في غضون 90 يوما من تاريخ إرسال هذا القرار وفقا للمادة 11.3 من قانون الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مؤكدا للفيصلي أن تكرار انتهاك هذا البند قد يقابل بعقوبة أشد.

وجاءت العقوبة على خلفية أحداث مباراة الفيصلي والأنصار اللبناني يوم 24 شباط (فبراير) الماضي على ستاد بيروت البلدي، بدور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي، نتيجة إطلاق متفرجين لفريق الفيصلي عددا من الالعاب النارية الحارقة وزجاجات المياه على ميدان اللعب أثناء المباراة.