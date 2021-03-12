“الآسيوي” يقرر استكمال مباريات مجموعة “النشامى” بالتصفيات المزدوجة في الكويت

عمان – الغد – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الجمعة، الدول المضيفة لمجموعات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي تقام بنظام التجمع خلال الفترة من 31 أيار (مايو) ولغاية 15 حزيران (يونيو) 2021.

وتستضيف الكويت المجموعة الثانية التي تضم منتخبنا الوطني إلى جانب الكويت وأستراليا نيبال والصين تايبيه.

وتستضيف الصين مباريات المجموعة الأولى التي تضم سورية المتصدرة والفلبين والمالديف وغوام، وتقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين، علما بأن المجموعة تضم منتخبات العراق المتصدر وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا، في حين تستضيف السعودية منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها كلا من أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.

من جهتها تستضيف قطر منظمة كأس العالم 2022، مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبها عمان وأفغانستان والهند وبنغلادش، في حين تحتضن اليابان مباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضا قرغيزستان وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا.

وتقام مباريات المجموعة السابعة في الإمارات، علماً بأن المجموعة تضم كذلك منتخبات فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، في حين تستضيف كوريا الجنوبية المجموعة الثامنة التي تضم أيضا تركمانستان المتصدرة ولبنان وكوريا الشمالية وسريلانكا.

ونشر اتحاد كرة القدم أمس، بيانا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أبدى خلالها استغرابه من قرار الاتحاد الآسيوي بشأن استضافة الكويت لما تبقى من مباريات المجموعة، التي تم إعادة جدولتها كذلك.

وقال الاتحاد في بيانه: “استقبل الاتحاد الأردني لكرة القدم باستغراب شديد، قرار الاتحاد الآسيوي والمتضمن إقامة المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، بنظام التجمع، في حزيران (يونيو) المقبل بدولة الكويت الشقيقة، مع تغيير جدول اللقاءات، خلافا لما تم إعلانه سابقا”.

وأضاف البيان: “يتمسك الاتحاد بحقوقه كافة، وسيتقدم باعتراض رسمي على القرار، لما وجد فيه من تأثير سلبي على مسيرة منتخب النشامى ضمن التصفيات المشتركة، سواء بتغيير جدول المباريات، أو بإمكانية تعريض سلامة اللاعبين للخطر، مع خوض اللقاءات وسط أجواء شديدة الحرارة”.

وتابع: “إذ يشدد الاتحاد على عمق العلاقات الوثيقة التي تربطه بنظيره الكويتي، والمساعي المشتركة للارتقاء بكرة القدم في المنطقة، إلا انه يؤكد في الوقت ذاته، المضي قدما ضمن القنوات الرسمية، للاعتراض على قرار “الآسيوي”، والسعي الجاد بالدفاع عن حق المنتخب الوطني لكرة القدم، بخوض التصفيات المشتركة وسط أجواء تحقق العدالة للجميع”.

ويمنح القرار الجديد أفضلية للمنتخب الكويتي في سياق المنافسة على المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية، لا سيما وأنه سيخوض 3 مباريات على أرضه، وهو الذي يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف أمام المنتخب الوطني، علما بأن أستراليا التي لعبت 4 مباريات فقط، تحتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وهي الأقرب نظريا لخطف بطاقة التأهل إلى الدور الحاسم باعتبارها متصدرا للمجموعة.

وينص نظام تصفيات المونديال، على تأهل أول كل مجموعة إلى الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني من بين المجموعات الثماني.

ووفقا لبرنامج المباريات الجديد، يخوض المنتخب الوطني مباراته أمام المنتخب النيبالي في السابع من حزيران (يونيو) المقبل، قبل أن يلتقي شقيقه الكويتي في مباراة مصيرية يوم الحادي عشر من الشهر ذاته على أن يختتم مشواره في التصفيات بملاقاة أستراليا يوم 15 حزيران (يونيو). أما المنتخب الكويتي، فينطلق مشواره بلقاء أستراليا يوم الثالث من حزيران (يونيو) ليحصل على راحة 8 أيام قبل المواجهة المرتقبة أمام “النشامى” علما بأن برنامج المباريات السابق، كان يشير إلى افتتاح مشوار المنتخب الوطني بلقاء الكويت، قبل خوض مباراتين أمام نيبال وأستراليا.