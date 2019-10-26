خالد العميري

عمان – قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعه الثاني للدورة 2019-2023 اليوم السبت في مدينة “دا نانغ” الفيتنامية، توسيع بطولة دوري أبطال آسيا لتضم 40 نادياً اعتبارا من موسم 2021.

ووفقا للموقع الرسمي للإتحاد الآسيوي، فإنه سيتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب، وسيتم العمل على تعزيز مكانة البطولة، التي تعتبر من ضمن أغنى بطولات الأندية القارية في العالم.

وترأس النائب الأقدم لرئيس الاتحاد الآسيوي وعضو مجلس “الفيفا” سعود المهندي، اجتماع المكتب التنفيذي، بسبب غياب الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، لظروف خاصة.

ويستعد الاتحاد الآسيوي لإطلاق عصر جديد في بطولات المنتخبات الوطنية والأندية، من خلال تقديم استثمار إضافي في كأس آسيا للسيدات ودوري أبطال آسيا، التي تعتبر من أهم البطولات القارية.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن قرار زيادة عدد فرق البطولة، لن يُصاحبه أي تغيير على المقاعد المخصصة لأفضل 6 اتحادات وطنية، بانتظار تقديم المزيد من الايضاحات حول الشكل الجديد لنظام التأهل خلال الأيام المقبلة.

وعلى سياق متصل، قرر “الآسيوي” توسيع بطولة كأس آسيا للسيدات اعتباراً من نسخة العام 2022، لتضم 12 منتخبا وطنيا، مقارنة بنسخة العام 2018 والتي اقيمت في الأردن بمشاركة 8 منتخبات فقط، وهو ما يشكل فرصة إضافية للمزيد من اللاعبات والفرق والاتحادات الوطنية للحصول على فرصة المنافسة بالبطولة القارية.

وحث المكتب التنفيذي إدارة الاتحاد الآسيوي على تطوير بطولات جديدة، والعمل على تقديم مقترحات لتعديلات جديدة في النظام الأساسي للاتحاد، بما يواكب أفضل ممارسات الحوكمة الجيدة.

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