خالد العميري

عمان – قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعه الثاني للدورة 2019-2023 اليوم السبت في مدينة “دا نانغ” الفيتنامية، توسيع بطولة دوري أبطال آسيا لتضم 40 نادياً اعتبارا من موسم 2021.

ووفقا للموقع الرسمي للإتحاد الآسيوي، فإنه سيتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب، وسيتم العمل على تعزيز مكانة البطولة، التي تعتبر من ضمن أغنى بطولات الأندية القارية في العالم.

وترأس النائب الأقدم لرئيس الاتحاد الآسيوي وعضو مجلس “الفيفا” سعود المهندي، اجتماع المكتب التنفيذي، بسبب غياب الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، لظروف خاصة.

