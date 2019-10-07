“الآسيوي” يمنح اتحاد الكرة رخصة تنظيم الدورات القارية

عمان – الغد – تسلم اتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين ، رخصة تنظيم الدورات الآسيوية، للمستوى الأول (A)، والتقييم النهائي لها، وإصدار الشهادات.

وبحسب الرخصة الصادرة عن الاتحاد الآسيوي، على ضوء الزيارة التي قام بها مؤخراً الى الاردن لتقييم بعض الدورات التدريبية التي اقيمت بإشراف محاضرين محليين وتضمنت مناهجاً متطورة، بات الاتحاد الاردني معتمداً بشكل رسمي لتنظيم الدورات الآسيوية واصدار الشهادات.



كما اعتمد الاتحاد الآسيوي، المحاضرين الاردنيين قارياً، لإعطاء الدورات بالدول التي لم تحصل على رخصة، ما يؤكد صقل وتأهيل الكفاءات الاردنية البارزة في هذا المجال.

وسجل الاتحاد مؤخراً قفزة نوعية في تطوير المناهج التدريبية الحديثة، وتنظيم الدورات المتطورة لتأهيل المدربين والمحاضرين على حد سواء.

وكان اتحاد كرة القدم اطلق منصة الكترونية خاصة، للتسجيل بالدورات التي يتم اعتمادها مستقبلاً، دون الحاجة الى الحضور شخصياً الى مقر الاتحاد، لتسهيل اجراءات المشاركة بالدورات بكافة أنواعها، ولضمان الاحتفاظ بجميع الوثائق في قاعدة بيانات داخلية.

وتضم المنصة الإلكترونية جميع الدورات التدريبية، بالإضافة الى جميع النشاطات التي تحتاج الى تسجيل وإضافة بيانات.