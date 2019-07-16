“الآسيوي” يوقع 4 غرامات مالية على اتحاد الكرة

خالد تيسير العميري

عمان – فرض الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، 4 غرامات مالية على الإتحاد الأردني لكرة القدم، بلغت إجمالي قيمتها 4 آلاف دولار، وذلك بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب لوائح “الآسيوي” في 4 مباريات سابقة.

وجاءت العقوبة الأولى على إتحاد الكرة في المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني تحت 23 عاماً وشقيقه الفلسطيني يومي 13 و 16 كانون الثاني (يناير) من العام 2019، حيث فشل المشكو عليه اتحاد الكرة في الوفاء بالتزاماته بموجب لوائح الإتحاد الآسيوي، ليقرر تغريم الإتحاد الأردني لكرة القدم مبلغ 1000 دولار.

وعجز اتحاد الكرة عن سداد التزاماته بعد المباراة الدولية الودية التي جمعت بين المنتخب الوطني تحت 23 عاماً ونظيره الإيراني يوم 25 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2018، ليقرر “الآسيوي” تغريم الإتحاد الأردني لكرة القدم مبلغ 1000 دولار.

ومع تطابق مسببات العقوبة، فرض الإتحاد الآسيوي غرامة مالية على الإتحاد الأردني لكرة القدم بلغت قيمتها 1000 دولار، بعد فشله في سداد التزاماته التي أعقبت مباراة منتخب الشباب تحت 19 عاماً ضد أكاديمية اسباير القطرية يومي 29 و 31 كانون الثاني (يناير) من العام 2019.

كما قرر “الآسيوي” تغريم إتحاد الكرة مبلغ 1000 دولار بعد فشله في الوفاء بالتزاماته، عقب المباراة الدولية الودية مع الاندية الدولية الودية (نوادي البطولة)، والتي اقيمت في 2 آب (أغسطس) من العام 2018.

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