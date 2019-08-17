“الآسيوي” يُحدد مكان وزمان 8 مباريات لمجموعة “النشامى” بالتصفيات المزدوجة

خالد العميري

عمان – حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات والملاعب المضيفة لعدد من مباريات المنتخبات المشاركة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وحدد “الآسيوي” زمان ومكان 8 مباريات عن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانب المنتخب الوطني “النشامى”، منتخبات استراليا والكويت ونيبال والصين تايبيه (تايوان)، وهي على النحو التالي:

5-9-2019

الصين تايبيه * الأردن / ستاد تايبيه الوطني (الساعة 2:10 ظهراً بتوقيت الاردن)

الكويت * نيبال / ستاد جابر الاحمد (الساعة 8:00 مساء بتوقيت الاردن)

10-9-2019

الكويت * استراليا / ستاد نادي الكويت (الساعة 6:30 مساء بتوقيت الاردن)

الصين تايبيه * نيبال / ستاد تايبيه الوطني (الساعة 4:10 عصراً بتوقيت الاردن)

10-10-2019

الاردن * الكويت / ستاد عمان الدولي (الساعة 7:00 مساء بتوقيت الاردن)

استراليا * نيبال / ستاد كانبرا (الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت الاردن)

15-10-2019

الاردن * نيبال / ستاد عمان الدولي (الساعة 7:00 مساء بتوقيت الاردن)

الصين تايبيه * استراليا / الاستاد الوطني في كاو هسيونغ (الساعة 2:10 ظهرا بتوقيت الاردن)

[email protected]