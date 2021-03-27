“الآسيوي” يُعدل مواعيد مباريات كأس الإتحاد لمنطقة الغرب

كوالالمبور – بعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الغرب، لتقام في الفترة من 21 إلى 27 أيار (مايو) 2021، بدلاً من الموعد السابق 23-29 أيار (مايو).

وجاء القرار بتقديم مواعيد المباريات، من أجل منح المزيد من الوقت للسفر والراحة للاعبين قبل خوض مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي من المقرر أن تقام بنظام التجمع في الفترة من 31 أيار (مايو) ولغاية 15 حزيران (يونيو) 2021.

وفي المقابل فإن بقية التفاصيل الخاصة بمباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2021 لمنطقة الغرب ستبقى كما هي دون تغيير، حيث تقام مباريات المجموعة الأولى في البحرين، والمجموعتين الثانية والثالثة في الأردن.