“الآسيوي” يُقرر تأجيل مباراة الفيصلي والكويت حتى إشعار آخر

عمان – الغد – قرر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تأجيل مباراة الفيصلي الأردني مع نظيره الكويت الكويتي، والمقررة يوم 10 آذار (مارس) الحالي على “ستاد عمان الدولي” لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية ببطولة كأس الإتحاد الآسيوي، بسبب تطورات “فيروس كورونا المستجد” بالكويت.

📢 قرر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراتنا القادمة مع فريق الكويت الكويتي والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 10/3/2020 ضمن بطولة #كأس_الإتحاد_الآسيوي إلى إشعار آخر .#الفيصلي #AFCCup2020 — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) March 2, 2020

وغرّد الفيصلي عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “الآسيوي يقرر تأجيل مباراتنا القادمة مع فريق الكويت الكويتي ضمن بطولة كأس الإتحاد الآسيوي، إلى إشعار آخر”.