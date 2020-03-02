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“الآسيوي” يُقرر تأجيل مباراة الفيصلي والكويت حتى إشعار آخر

منذ 3 دقائق

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عمان – الغد – قرر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تأجيل مباراة الفيصلي الأردني مع نظيره الكويت الكويتي، والمقررة يوم 10 آذار (مارس) الحالي على “ستاد عمان الدولي” لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية ببطولة كأس الإتحاد الآسيوي، بسبب تطورات “فيروس كورونا المستجد” بالكويت.

وغرّد الفيصلي عبر حسابه الرسمي على (تويتر): “الآسيوي يقرر تأجيل مباراتنا القادمة مع فريق الكويت الكويتي ضمن بطولة كأس الإتحاد الآسيوي، إلى إشعار آخر”.

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