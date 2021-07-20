الآلاف من المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك (صور)

عمان -الغد – أدى صباح اليوم الآلاف من المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف المساجد التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

وألقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة خطبة العيد في ساحة المدينة الرياضية قدم في بدايتها التهنئة للمسلمين بهذه المناسبة التي تأتي بعد فريضة وركن من أركان الدين، وهو حج بيت الله الحرام. وقال إن يوم العيد الأضحى هو يوم التقرب الى الله تعالى بتأدية الطاعات والشعائر، داعيا المولى أن يدخل الفرح والسرور على قلوب المسلمين، مؤكدا أن في مثل هذه الأيام المباركة نستذكر الأقصى المبارك الذي كان وسيبقى في قلوبنا جميعا وقلب كل مسلم في أصقاع الأرض.

وقال: ” اننا ننظر الى الوقت الذي يعود فيه الأقصى الى ديار المسلمين كما كان وأن الانتهاكات التي جرت وتجري مرفوضة ولا يقبلها مسلم أو انسان على وجه الأرض، وعلى العالم أن ينظر الى قضية الأقصى بعين العدل” . ودعا الخلايلة الى صلة الرحم وتفقد الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله عز وجل، والمحافظة على سلامة ودماء الناس من خلال الالتزام بالقواعد الصحية المتبعة لتجنب نشر الوباء وأخذ اللقاحات التي تعتبر وسيلة للوقاية والحماية.