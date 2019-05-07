الآن دورنا لتحطيم الأواني

إسرائيل هيوم

*دورون مصا 7/5/2019

ينبغي لنا ان نضع الحقيقة على الطاولة: لا بديل لاستراتيجية إسرائيل الحالية في قطاع غزة. فمن يتخيل سيناريو خلق نظام جديد يقوم على اساس اسقاط حماس وتتويج السلطة الفلسطينية على غزة، يجب أن يأخذ بالحسبان بان الأمر ينطوي على احتلال إسرائيلي كامل للقطاع وأخذ المسؤولية المدنية عن السكان بحجم نحو مليوني نسمة. مشكوك أن تتمكن السلطة الفلسطينية من أخذ المسؤولية اذا ما عادت الى غزة برعاية الجيش الاسرائيلي، ومثلما اثبتت الحالة اللبنانية، لا توجد لنا وصولات ناجحة في محاولاتنا لاقامة انظمة سياسية جديدة في المنطقة.

حماس هي إذن أهون الشرور. صحيح أن هذه منظمة في جيناتها يوجد رفض وجود دولة اسرائيل وسعي الى تقويض الواقع، حتى بثمن المخاطر الشديدة. ولكن مهما بدا الأمر غير مقنع فان للواقع الحالي توجد فضائل ايضا. فحكم حماس يعفي إسرائيل من المسؤولية عن مصير السكان المتمردين، كما أنه يوقف تسلل قوى أكثر تطرفا منها تعمل في سيناء وتتماثل مع داعش.

على مدى عقد ونصف، تطلع تصدي إسرائيل لحماس إلى التوازن بين حفظ حكمها وبين تقليص قوتها، لتقليل احتمالات التهديد الامني من جانبها. والتصعيد الذي تميزت به السنة الماضية – المظاهرات العنيفة على الجدار، إرهاب الطائرات الورقية والبالونات المتفجرة، نار الصواريخ نحو غلاف غزة ومؤخرا نحو وسط البلاد – يدل كم شددت حماس نهجها الهجومي.

ولكن هذا التطور لا يعني ان على إسرائيل أن تهجر استراتيجيتها القائمة، التي تقوم في نهاية المطاف على اساس فرضيات ثابتة. فتغيير النهج الواجب هو بحجم متوسط وثانوي، وعليه ان يستند الى الاستعداد للتخفيف من “الحصار”، والذي يفاقم بالفعل الوضع الاقتصادي ويدفع حماس لتصعيد خطواتها. فقد اتخذت اسرائيل منذ الآن قرارا مبدئيا للسير في اتجاه التسوية، وتجري منذ زمن بعيد مداولات بوساطة مصرية. ومع ذلك يتبين أنه لا يمكن لاي تسوية ان تتحقق دون أن تبدي إسرائيل استعدادا لمواجهة عسكرية واسعة في القطاع.

على أي حال فان إسرائيل تمتنع عن المواجهة العسكرية والمجتمع الإسرائيلي يستصعب التسليم بالخسائر بالأرواح. وقد استوعب الجيش الاسرائيلي هذا بصفته جيش الشعب. قادته يفضلون في السنوات الأخيرة إدارة الحروب بجهاز التحكم من بعيد ولا سيما من الجو، ولكن هذه لا تنتج أثر الردع اللازم حيال أعدائنا. جهاز القبة الحديدية، يقلص من جهة ثمن المواجهة العضال في القطاع، ومن جهة اخرى يساهم في التسليم الاسرائيلي بالواقع القائم من جولات المواجهة التي لا تنتهي.

هذا بالضبط هو المكان الذي تكون فيه القيادة الإسرائيلية مطالبة بان تفهم التناقض: ضمان الاستقرار وتعزيز امكانية الوصول الى تسوية يمر بالذات عبر تقويض الواقع وتفجير مبادر اليه في القطاع. احداث يوم الذكرى، احتفالات يوم الاستقلال ومسابقة الايروفزيون تجعل الخيار غير ذي صلة في هذه اللحظة، فما بالك انه ضاع في هذه المرحلة عنصر المفاجأة.

ولكن اسرائيل يمكنها بالتأكيد ان تستعد فورا بعد شهر الاحتفالات بتوجيه ضربة فتاكة الى مراكز القوة وعناصر الحكم في القطاع. ضربة اليمة كهذه لن تعكس تطلعا لتجسيد الوهم لاعادة تصميم النظام السياسي والسلطوي في غزة، ولكنها ستدفع حماس، التي تخاف على بقاء حكمها، باتجاه تسوية ذات مغزى، قد تنخرط ايضا في صفقة القرن للرئيس ترامب وفي المبادرات الاقتصادية التي ستجلبها هذه الى المنطقة.

*د. محاضر في برنامج دراسات النزاع وتسوية النزاعات في كلية أحفا