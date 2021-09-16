الآن . واتساب يعمل على 4 أجهزة بنفس الوقت

ميزة جديدة من واتساب بإصدار تجريبي تتيح ربط رقم المستخدم بأربعة أجهزة بنفس الوقت والتي تعرف ب Multi devices beta.

تمكن هذه الخاصية المستخدم من الربط بأجهزة متعددة دون الحاجة إلى إبقاء هاتفك متصلاً بالإنترنت.

وستبقى الرسائل والوسائط والمكالمات الشخصية المتبادلة عبر واتساب تكون محمية من خلال خاصية التشفير التام بين الطرفَين.

خصائص خدمة الربط بأجهزة متعددة

– يمكنك استخدام واتساب على أربعة أجهزة مصاحبة في وقت واحد بحد أقصى لا يمكن سوى ربط هاتف واحد فقط بحسابك على واتساب في وقت واحد. ستحتاج لربط حسابك على واتساب وربط الأجهزة الجديدة بهاتفك. إذا لم تستخدم هاتفك لأكثر من 14 يومًا، فسيتم فصل أجهزتك المرتبطة.

من يمكنه استخدام هذه الخاصية؟

مستخدمي أحدث إصدار من واتساب النسخة العادية، وواتساب بيزنس بيتا على أجهزة الأندرويد والأيفون.

خصائص لا تدعمها ميزة تشغيل الأجهزة المتعددة:

– مشاركة موقعك المباشر على الأجهزة المصاحبة. حفظ الدردشات أو حذفها في واتساب ويب او واتساب الكومبيوتر. تلبية دعوات الانضمام للمجموعات عبر الشاشات المتعددة لا يمكن التواصل مع أي شخص من خلال الأجهزة المرتبط إن كان يستخدم إصدارا قديما للواتساب بيتا. الحسابات الأخرى لواتساب لن تعمل ما لم تنضم للإصدار التجريبي للأجهزة المتعددة. لا يمكن لمستخدمي واتساب للأعمال تعديل أسماء أنشطتهم التجارية أو تصنيفاتها من خلال واتساب للويب أو واتساب للكمبيوتر.

كيف تفعل خدمة واتساب على أجهزة متعددة

أجهزة Android

-افتح واتساب، ثم انقر على خيارات إضافية.

اختر على الأجهزة المرتبطة.

اضغط على الإصدار التجريبي متعدد الأجهزة.

انقر على الانضمام للإصدار التجريبي.

أجهزة iPhone

افتح واتساب، وانتقل إلى الإعدادات.

انقر على الأجهزة المرتبطة.

اختر على الإصدار التجريبي متعدد الأجهزة.

اضغط على الانضمام للإصدار التجريبي.

طريقة مغادرة الإصدار التجريبي متعدد الأجهزة

أجهزة Android

1. افتح واتساب، ثم انقر على خيارات إضافية.

2. انقر على الأجهزة المرتبطة.

3. انقر على الإصدار التجريبي متعدد الأجهزة.

4. انقر على مغادرة الإصدار التجريبي.

أجهزة iPhone

1. افتح واتساب، وانتقل إلى الإعدادات.

2. انقر على الأجهزة المرتبطة.

3. انقر على الإصدار التجريبي متعدد الأجهزة.

4. انقر على مغادرة الإصدار التجريبي.