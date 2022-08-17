الأبناء ومواجهة المشاكل.. ما دور المربين؟

عمان- من أسس التربية تعليم الطفل كيفية التعامل مع المشاكل من دون اللجوء لإخفاء الحقائق أو الكذب المباشر، هذا إضافة إلى أن يتعلم الطفل، أن الكذب هو ليس الطريق الصحيح للهروب من المتاعب والمشاكل.

عند الحديث عن مشكلة الكذب عند الأطفال تتعدد الأسباب والدوافع لهذا السلوك، ويعتبر الشعور بالخوف وعدم الأمان، الذي قد يشعر به الطفل بسبب حدوث المشكلات باستمرار بين الأم والأب، وغيرها، من أحد الأسباب التي تدفع أبناءنا للكذب (أطفالا كانوا، أو مراهقين) والاستمرار في الكذب، سيؤدي إلى حدوث مشاكل لا تحمد عقباها، سيواجهها الطفل في مرحلة المراهقة وما بعد ذلك، وقد تستمر إلى أن يصبح شخصا مسؤولا عن أسرة، وإضافة لما ذكر فإن قسوة الوالدين على الطفل تؤدي إلى لجوئه للكذب، حتى لا تتم معاقبته، وهذا ما يسمى (بالكذب الدفاعي).

ومهما تعددت الحلول للتعامل مع سلوك الكذب، سواء أكانوا أطفالا أو مراهقين، سيبقى (الحوار) بيننا نحن كآباء وبينهم كأبناء، هو الأسلوب الصحيح للتعامل معهم، لأنه إذا غاب أسلوب الحوار بين الوالدين وأبنائهم، فهذا سيخلق فجوة كبيرة بينهم.

أيضا عدم اعتماد أسلوب الرفض في تربية الأبناء، واستبداله بالتقبل، لأنه عندما يقابل الطفل بالرفض باستمرار، سيلجأ للكذب ليتمكن من القيام بما يريد، دون أن يرفض.

كما أن شعور الطفل الدائم بالخوف من ردة فعل والديه، والشك باستمرار بتصرفاته، وأنه متهم ومطالب بالدفاع عن نفسه، سيؤثر سلبا على العديد من الجوانب، الصحية والنفسية والسلوكية.

كيف نتصرف نحن كآباء وأمهات مع أبنائنا فيما يخص سلوك الكذب:

1 – يتوجب علينا نحن كآباء وأمهات أن نكون القدوة الحسنة لأبنائنا، لأن الأب والأم هما المثال الأول والأعلى الذي يفهمه الطفل.

2 – يتوجب علينا عدم وصف الطفل/ الإبن (بالكاذب) والاستمرار بهذا الوصف لشخصه، والفهم منه بهدوء لماذا لجأ إلى الكذب.

3 – النقاش معه باستمرار والإنصات له، مع عدم استخدام أسلوب التحقيق مع الطفل.

4 – الابتعاد عن أسلوب التعنيف والضرب والصراخ، واستبداله بأسلوب المكافآت والمدح ومعاملته بلطف، كي لا يؤثر سلبا على ثقته بنفسه.

5 – عدم ذكر قصص خيالية أو حتى من الواقع، لتخويف وترهيب الطفل من عاقبة الكذب والكاذبين.

6 – تقوية الجانب الديني والأخلاقي لدى الأطفال، وذلك من خلال بعض القصص التي توضح الفرق بين الصدق والكذب.

7 – الابتعاد عن أسلوب التربية المثالية والكمال، فبهذا نعلم الطفل عدم تقبل الخطأ، فيلجأ للكذب حتى لا يكون مخطئا أمام والديه.

8 – ترك مساحه للطفل للتعبير عن نفسه، وعدم إجباره على أداء أعمال لا يحبها حتى لا يضطر الى الكذب.

ضحى محمود خليلية

مرشدة تربوية