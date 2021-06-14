الأتمتة الهجينة للعمل الحكومي والخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي

هاني محمود البطش*

تعد الأتمتة الفائقة Hyperautomation هي نسخة مطورة من الأتمتة، تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة غالبية المهام داخل النظام.

الأتمتة بشكل عام هي نظام يمكن أن يساعد المؤسسات على أداء مهام متكررة مع أخطاء قليلة أو معدومة، يعمل هذا النظام عادةً عن طريق البرمجة اليدوية أو الذكاء الاصطناعي.

تساعد الأتمتة المؤسسات والشركات على جمع بيانات التحليلات وتحسين خدمة العملاء، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين، وغير ذلك الكثير. يعد الذكاء الاصطناعي أحد التقنيات الرئيسية التي تحكم المجتمع والاقتصاد؛ خاصة في ظل الوباء عندما تعمل المؤسسات عن بعد. أصبحت ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها الحكومة والشركات جزءًا من حياتنا. تستخدم المنظمات الذكاء الاصطناعي بشكل فريد يجب أن يكون المستهلكون على دراية به. تسمح لنا الزيادة الحادة في قوة الحوسبة والبيانات الضخمة والتعلم الآلي بالوصول إلى آفاق جديدة من خلال قوة الذكاء الاصطناعي، حيث إنها تعمل أيضًا على تسريع نشر خدمات تطبيقات البيانات العميقة في تضاريس البيانات الضخمة. من الضروري للشركات أن تدرك وتفهم أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والفوائد المرتبطة به، ومنها:

زيادة الإيرادات

يتضمن الذكاء الاصطناعي استخدام خوارزميات فائقة الذكاء تمكن الآلات من التعلم والفهم والتصرف وفقًا لذلك. ينتج عن ذلك تحديد مصادر أكثر دقة للعميل، ويعرض المنتجات بشكل مختلف من خلال توفير تجربة فريدة، ويدير المبيعات بشكل أفضل لتحقيق نتائج أكثر إيجابية في النهاية. تحسين الكفاءات

يمكن الذكاء الاصطناعي المؤسسات من تزويد العملاء بخدمة متواصلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويساعد على استخراج معلومات ذات مغزى من مجموعة كبيرة جدًا من البيانات، وأتمتة الخدمات المعقدة التي تدعم المطورين للتخلص من المهام الشاقة، مما يمنحهم فرصة للتركيز على المهام الأكثر حيوية. والأمن المحسن لأكثر المعلومات أهمية في عملك بغض النظر عن الأنظمة الأساسية. خفض تكاليف التشغيل

تعمل الأتمتة الذكية والرؤى القابلة للتنفيذ من خلال الذكاء الاصطناعي على زيادة حجم سير العمل مما يقلل بشكل كبير من احتمال حدوث خطأ بشري. يمكن استخدام الإجراءات الذكية التي يسمح بها الذكاء الاصطناعي لتحسين كيفية عملها، وأصبح التعلم العميق الآن أداة تقدمية للإدراك الذي يوفر أعلى مستوى من الدقة. تحسين تجربة العملاء بشكل عام

تساعد المعلومات التي يجمعها الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي المؤسسات على فهم عملائها بشكل أفضل. يوفر الفهم الأكثر دقة لتاريخ العملاء والبيانات السلوكية فرصة لاتخاذ قرارات في الوقت الفعلي والتخصيص المفرط للمحتوى والعروض. تعد روبوتات الدردشة Chatbot القائمة على الذكاء الاصطناعي واحدة من أفضل وأنجح الأدوات حيث يمكنها الاستجابة للعملاء على الفور وبدقة ومتسقة. حتى أنه يجمع بيانات مهمة ويتعلم أيضًا من البيانات التي تم جمعها، وهو وضع مربح للجانبين لكل من العملاء والشركات.

يتسم العصر الحالي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة حيث ستساعد التكنولوجيا الجديدة مع الذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن البيانات وتقوية مبادرات السلامة ومنع الجرائم الرقمية، والحفاظ على أمان المستخدم إضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانية إعادة تشكيل وإعادة تعريف الطريقة التي نعيش ونعمل بها، وكيف نتحرك وما نفعله على أساس يومي. السيارات المستقلة، والتعرف على الوجه، والتشخيص الطبي، والروبوتات الشبيهة بالبشر، والمساعدين الرقميين ليست سوى أمثلة قليلة على الذكاء الاصطناعي أثناء العمل. يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي هذه في إنشاء تجارب مستخدم مبتكرة مع نتائج أفضل. علاوة على ذلك، يمكن أن يضمن الاستفادة من مزيج من الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات التحول الرقمي والأتمتة الهجينة أن تحقق المؤسسات أهدافها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

*استشاري تقني استراتيجي