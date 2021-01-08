“الأثقال” يوزع الشهادات على المدربين والحكام الدوليين

محمد عمّار

عمان – سلم رئيس اتحاد رفع الاثقال عزام الزعبي؛ الشهادات على المدربين الوطنيين الذين شاركوا في دورة المدربين، التي أشرف عليها الاتحاد الدولي، والتي اقامها الاتحاد الشهر الماضي في عمان بمشاركة كلا من المدربين (عيسى الصلاج، طارق أبو ساكوت، محمد رضا الذهبي، علي الجابري، ساري الزعبي، رعد الخوالدة، مجدي العابودي، رعد الخوالدة، اسحق السباعي، لؤي عميرة، هديل هيثم وسارة أبو شاويش)، وأشرف على الدورة مندوب الاتحاد الدولي الدكتور احمد عوض ورئيس الاتحاد الأردني عزام الزعبي.

واشتملت الدورة التي استمرت لمدة 5 أيام على محاضرات نظرية وعملية، تتعلق بأدق التفاصيل الفنية في الجانب التدريبي من برنامج الإعداد العام، والمستلزمات الخاصة برياضيي رفع الاثقال، واختيارات اللاعبين، وتمارين القوة والمرونة والتحمل والرشاقة.

تخريج دورة الحكام

كما قام الزعبي بتسليم شهادات التحكيم الدولية على الحكام الذين نالوا درجة التحكيم الدولية للمستوى (A)، حيث انضم الحكام الجدد حمزة ابراهيم، دينا حميدات ومحمد رشيد، الى الحكام الدوليين السابقين للمستوى الأول حمد العجارمة، حمزة الحضرمي، أيمن ابراهيم، محمد العجارمة، جمال الخوالدة، عمر العجارمة وأحمد خاطر، إلى جانب حكمين للمستوى الدولي (B) وهما عمر العضايلة ومحمد صلاح، إلى جانب بقية الحكام على مختلف الدرجات.

الاتحاد يناقش اجندته

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاتحاد عزام الزعبي اجتماعا مع المعنيين في اللجنة الأولمبية، لدراسة اقامة بطولات الاتحاد للموسم الحالي والتي تتوافق الإلتزام بشروط السلامة العامة حسب البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة الاولمبية، حيث سيدرس الاتحاد اقامة بطولة الواعدين، الناشئين، الشباب، الرجال وبطولة الأندية، وذلك وفق برنامج محدد سيتم مناقشته مع اللجنة الأولمبية.

المنتخب يواصل تدريباته

يواصل المنتخب الوطني تدريباته اليومية في صالة الكرامة بمدينة الحسين للشباب، وذلك تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، في الوقت الذي ما يزال فيه الاتحاد ينتظر اجندة وبطولات الاتحادات العربية، وغرب آسيا والدولي، لبرمجة انشطته للعام الحالي، والتحضير الأمثل لمشاركة إيجابية تعكس مدى تقدم وتطور الرياضة محليا.

وبحسب مدرب المنتخب عيسى الصلاج، فان المنتخب يتمتع بروح معنوية عالية، وينتظر نجوم المنتخب للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، لتقديم المستوى المأمول منهم، وتحقيق الميداليات الملونة في كافة المحافل الدولية.