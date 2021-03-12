“الأجسام”: السلامة العامة فوق كل الاعتبارات.. والإعفاءات تحتاج إلى وقفة المالكين

مصطفى بالو

عمان – أكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، أن سلامة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات، وأن الاتحاد يقف في خندق الواجب الوطني خلال المعركة الوبائية الشرسة والتفشي المجتمعي لوباء فيروس كورونا المستجد، في ظل الازدياد الكبير على عدد الإصابات المحلية في الفترة الأخيرة”.

جاء ذلك في معرض رد رئيس اتحاد بناء الأجسام على استفسارات “الغد”، حول إغلاق المراكز والأندية الرياضية للمرة الثالثة منذ انتشار فيروس كورونا، وقال كلمات: “نعي صعوبة القرار الحكومي المتعلق بإغلاق الأندية والمراكز الرياضية، للمرة الثالثة في زمن كورونا، حيث تم إغلاقها للمرة الأولى من آذار (مارس) 2020 إلى حزيران (يونيو) 2020، وفي المرة الثانية من مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) إلى شباط (فبراير) 2021، ويعاني أصحاب المراكز من تردي الوضع الاقتصادي، وتأثرت شريحة كبيرة من العاملين في قطاع الأندية والمراكز الرياضية، فالوضع صعب، لكنه ليس أصعب من فقدان من نحبهم لا قدر الله”.

استجابة

وحول استقبال الأندية والمراكز الرياضية للقرار الحكومي الصادر ضمن قرارات وأوامر الدفاع مؤخرا، قال كلمات: “القرار بالمجمل صعب، وعشنا في قطاع الأندية والمراكز الرياضية، مرارته مع انعدام مصادر الدخل، وانقطاع لقمة عيش شريحة كبيرة من المجتمع المحلي، وتكبدهم لخسائر فادحة، إضافة إلى تراكم المستحقات والديون التي ما تزال تدفع بأصحاب المراكز والعاملين نحو مصير مجهول، ووقفنا في اتحاد بناء الأجسام، وتحت مظلة اللجنة الأولمبية للدفاع عن حقوق أبناء القطاع، في الوقت الذي يدفعنا فيه الواجب الوطني، أن نقف دائما إلى صف الوطن في المعركة الوبائية الصعبة على جميع أبناء الأردن”.

وتابع: “ما يعطينا بصيص أمل في القرار الحكومي والإغلاق الثالث، أن مدة الإغلاق محددة حتى نهاية آذار (مارس) الحالي، بدلا من الكلمة المزعجة في قرارات سابقة والمتعلقة بالإغلاق حتى إشعار آخر، كما أننا لمسنا استجابة لمطالب ضغطنا تجاه تحقيقها، مثل حصول المالكين على إعفاءات حكومية من رسوم الترخيص والمسقفات، وهذا ما تم إعلانه بشكل صريح في قرار مجلس الوزراء بتقديم الإعفاءات من الرسوم والضريبة والمسقفات حتى نهاية العام الحالي، لكنها خطوة تحتاح لترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر، بمعنى وقفة من المالكين المستفيدين من الإعفاءات الحكومية، بما يخص بدل الإيجارات المتراكم، وبدل الإيجار في فترة الإغلاق، الأمر الذي يخفف من “فاتورة” بدل الإيجارات المتراكمة، وبالتأكيد لدينا وقفتنا في هذا الاتجاه، وسنطرق كافة الأبواب لتحقيق الحقوق المنقوصة لأبناء القطاع”.

وأضاف: “ما يزال لدينا القناعة في الاتحاد، أن مراكز وأندية بناء الأجسام، هي خط الدفاع الأول في المعركة الوبائية، تبعا لالتزامها إلى حد كبير بالإجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي المشدد الصادر قبل فتح أبوابها في المرة الثانية، وكانت لنا حملاتنا التفتيشية ضمن صلاحياتنا في رقابة المراكز والأندية بحسب مساحتها، وكان دورنا توجيهي لاتمام الحلقة المفقودة، ولمسنا التزاما لدى الغالبية من المراكز والأندية والتي لم تسجل حالات إصابة بفيروس “كورونا”، إضافة إلى أن المراكز والأندية التي تزيد مساحتها على 500م، ملزمة بتعيين مراقب صحي يتولى مهمة التفتيش وتطبيق معايير البروتوكول الصحي”.

دويكات: “الإعفاءات” خطوة فاعلة

من جانبه، قال أحد أصحاب مراكز وأندية بناء الأجسام، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد بلال دويكات: “ما يعطينا نوعا من التفاؤل، حول ما ورد في القرار الحكومي بالإغلاق الثالث لأنديتنا ومراكزنا، هو الحديث بشكل واضح وصريح عن إعفاءات حكومية من رسوم الترخيص والضرائب والمسقفات للقطاعات المغلقة، ومنها مراكز وأندية بناء الأجسام واللياقة البدنية، وهو الأمر الذي طالبنا فيه مرارا وتكرارا في حالات الإغلاقات السابقة، من خلال اتحاد اللعبة ومظلتنا الرسمية اللجنة الأولمبية، وطرحناه بشكل صريح عبر سطور صحيفتكم الغراء، بهدف مداواة بعض الجروح في جسم الأندية والمراكز المنهارة بسبب تكرار الإغلاقات لأبوابها وتردي الوضع الاقتصادي وانعدام مصادر دخل أصحابها والعاملين فيها خلال فترة الإغلاق، وهو ما يحتاج إلى معالجة من جانب المالكين وتنظيم العلاقة مع المستأجرين بالنسبة لبدل الإيجارات المتراكمة، أو بدل الإيجارات في فترة الإغلاقات، ما يخفف من فاتورة إلتزاماتها المالية الشهرية والسنوية”.

وزاد دويكات: “قرار الإغلاق بشكل عام مزعج، وينثر أجواء من الإحباط لدى أبناء القطاع، وكان بالامكان تخفيف آثاره السلبية على شريحة واسعة من أصحاب المراكز والعاملين فيها وروادها، مثل تقليص ساعات العمل إلى الساعة الخامسة مثلا، مع دخول ساعات الحظر الجزئي الليلي، وإن كان هناك بصيص أمل في تحديد مدة الإغلاق هذه المرة حتى نهاية الشهر الحالي، بدلا من المدة الطويلة وحتى إشعار آخر، في الوقت الذي نؤكد فيه وقوفنا في صف واحد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.