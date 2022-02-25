“الأجسام”: تخفيف الإجراءات يبشر بجماهير غفيرة في بطولة المملكة

مصطفى بالو



عمان – أبدى رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، تفاؤله بخصوص الحضور الجماهيري في بطولة المملكة المفتوحة، المزمع اقامتها خلال من 24 إلى 26 آذار (مارس) المقبل، وذلك بعد صدور جملة من الإجراءات الحكومية التخفيفية عقب تراجع المنحنى الوبائي، في ظل أزمة كورونا.

وقال كلمات في رده على استفسارات “الغد”: “دفعت تلك الاجراءات إلى التفاؤل وبشرت بإمكانية الحضور الجماهيري الكامل بنسبة 100 %، بدلا من المعمول به حاليا بالسماح بالحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية بنسبة 50 %، ما جعلنا ننتظر العودة إلى سابق عهدنا، في ظل متابعة مع اللجنة الأولمبية مظلتنا الرسمية التي نستقي منها القرارات الرسمية”.

وتابع: “بناء الأجسام لعبة شعبية، وتنامت بشكل كبير في المجتمع المحلي لدى شريحة واسعة من الشباب، ومنذ القدم تزحف الجماهير إلى صالات مسرح المنافسة أينما أقيمت هذه البطولات، ولعل أقرب البطولات التي اقيمت –بطولة المراكز والمحافظات- في تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي، والتي حضرها نائب رئيس الاتحاد الدولي المصري د.عادل فهيم، والبطل العالمي مصطفى حسنين، وحظيت بمتابعة جماهيرية وصلت إلى 50 % من سعة استيعاب صالة الشهيد راشد زيود، وميزها وقتها حضور العائلات اللافت، لذا نتمنى استعادة الحضور الجماهيري الكامل، الذي سيضفي نكهة خاصة على المنافسات، ومن شأنه أن يرفد خزينة الاتحاد المالية”.

وبين كلمات أن اللجنة الفنية عممت شروط وتعليمات البطولة، شارحا: “إذا كان هناك قرارا يفضي بالحضور الجماهيري الماكل، سنؤكد على التزام المشاركين بالاجراءات الوقائية المعمول بها، إلى جانب التأكيد على نهجنا في محاربة المنشطات، وأكدنا أن البطولة تخضع لفحص المنشطات ضمن حربنا المتواصلة على هذه الآفة التي تضر بالشباب والمجتمع المحلي”.

وأشار كلمات: “تعليمات بطولة المملكة تسمح بمشاركة مراكز وأندية بناء الاجسام واللياقة البدنية، المرخصة من قبل اتحاد اللعبة، واقتصار عدد المشاركين من كل مركز على 15 لاعبا في فئات البدي بلدنغ، الكلاسيك، والفيزيك، بما يسمح لغالبية الأندية المراكز المشاركة في البطولة التي نتوقع إقبالا كبيرا عليها وارتفاع عدد المشاركين”.

وحول آلية اختيار المنتخب الوطني للمشاركة في الاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة، أجاب كلمات: “نعتبر نتائج بطولة المملكة شريطة تجاوز الأبطال لفحص المنشطات، أحد أبواب العبور إلى صفوف المنتخب الوطني لمختلف الفئات، وفق رصد اللجنة الفنية التي تعج بأفضل المدربين والفنيين المحليين، ولضمان الموضوعية وتأكيد مبدأ الفرص، خصوصا للأبطال الذين لا تسمح ظروفهم المشاركة في بطولة المملكة المفتوحة، وجهنا الدعوة لجميع اللاعبين المشاركة في الاختبار الذي سيقيمه اتحاد اللعبة، في 27 آذار (مارس) المقبل، لغايات اختيار عناصر المنتخب الوطني للموسم 2022، وهو أمر مشروط بتجاوز فحص المنشطات”.