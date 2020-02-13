“الأجسام” حائر بشأن المشاركة الآسيوية ويعيد تشكيل “الفنية” ويحضر لبطولة المملكة

مصطفى بالو

عمان– يقف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، حائرا بشأن المشاركة في البطولة الآسيوية، رغم ولادة النية لدى الاتحاد الآسيوي بنقل مكان استضافتها لتقام في البحرين، بعد تعذر إقامتها في الصين بسبب وباء “كورونا”، الذي يداهمها حاليا، في ظل توجه لدى الاتحاد الآسيوي بالتنسيق مع “البحريني”، لاستضافة البطولة في ذات الزمان والمكان.

كلمات:” نقدم المصلحة الوطنية”

ورد رئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات على استفسارات “الغد”، قائلا: “رغم عدم تثبيت إقامة البطولة الآسيوية رسميا في البحرين، وعدم وصولنا كتاب رسمي يفيد بذلك، إلا أن اتصالاتنا بالمعنيين في الاتحادين الآسيوي والبحريني، تفيد بالتوجه لنقل مكان إقامتها إلى المنامة، وبصراحة ما تزال الحيرة تغلف موقفنا من المشاركة في البطولة، فيما لو تم نقلها إلى البحرين رسميا، والتخوف لدينا ينطلق من مشاركة وفود دول شرق آسيا، والتي من المحتمل حملها للفيروس الذي يهدد صحة الوفد المشارك بالبطولة، وهو الأمر الذي يفرض علينا بعد الاستئناس بقرار اللجنة الأولمبية طبعا، وفي حال وصولنا الكتاب الرسمي من الاتحاد الآسيوي، نعتذر أيضا عن عدم المشاركة في هذه البطولة من باب الوقاية الصحية والمصلحة الوطنية”.

ترتيب الأوراق

وعند سؤال كلمات عن آخر قرارات اتحاد اللعبة بعد اجتماعه مؤخرا؟، أجاب: “نمضي حاليا في إعادة ترتيب أوراق اتحاد اللعبة من النواحي الإدارية والفنية، حيث قمنا بحل اللجنة الفنية وإعادة تشكيلها، وضمت في عضويتها الجديدة كلا من المدير الفني للمنتخب الوطني قاسم حيمور، إلى جانب رئيس لجنة الحكام بلال الدويكات، محمد فلاح الخوالدة، خالد العامودي وأحمد النوايسة، ومن المنتظر أن تقدم اللجنة خطة عملها خلال الجلسة المقبلة، في الوقت الذي ينتظر فيه اتحاد اللعبة رد اللجنة الأولمبية، بشأن اعتماد خطة الاتحاد وميزانيته المالية للموسم 2020”.

وزاد في قوله، عن تحضيرات الاتحاد لإقامة أولى مسابقاته، ببطولة المملكة المقررة في السادس والعشرين من آذار (مارس) المقبل، قال كلمات: “هناك تحضيرات مكثفة لإقامة أول بطولة على اجندة اتحاد اللعبة للموسم 2020، من خلال بطولة المملكة التي ننظر إليها باعتبارها جواز عبور مواهب جديدة إلى صفوف المنتخب الوطني للشباب والرجال، ونؤكد على فئات البطولة التي تتوزع بين الفيزيك، الكلاسيك والبدي بلدنج، وتم تشكيل لجان البطولة وسيتم الإعلان عن البطولة فور اعتماد خطة الاتحاد من قبل اللجنة الأولمبية الأسبوع المقبل، مؤكدين على فحص المنشطات الذي نعتبره شرطا أساسيا في جميع بطولة ومسابقات اتحاد اللعبة”.

وأضاف كلمات: “نملك نواة المنتخب الوطني التي تواصل تدريباتها باشراف المدير الفني قاسم حيمور، ومتابعة مجلس إدارة الاتحاد واللجنة الفنية فيه، والهدف الوصول الى أقصى درجات الجاهزية البدنية والفنية، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، في الوقت الذي نترك فيه باب الاختيار مفتوحا أمام مواهب وعناصر جديدة، وكما سبق ذكره نعتبر بطولة المملكة أولى محطات الاختيار الجديدة، وبعدها نعقد الاختبارات المتواصلة “المشاهدة”، لاختيار أفضل العناصر الجاهزة لتمثيل اللعبة في المحافل الخارجية”.