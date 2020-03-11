“الأجسام” يؤكد إقامة بطولة المملكة في موعدها

مصطفى بالو

عمان- أكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، إقامة بطولة المملكة في موعدها المقرر خلال الفترة ما بين 26-28 آذار (مارس) الحالي، في قاعة الشهيد راشد الزيود-الأرينا سابقا-، ولا تعديل على موعدها النهائي، مؤكدا التزام الاتحاد بأي قرار حكومي رسمي تحت مظلة اللجنة الأولمبية، يستوجب على ضوئه اتخاذ قرارات جديدة بشأن البطولة.

جاء ذلك، خلال رد رئيس اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية على استفسارات “الغد”، وزاد كلمات: “نؤكد حرصنا على سلامة الوطن وجميع أركان اللعبة، ونحن رهن إشارة إي قرارات جديدة في ظل التخوفات من “فيروس كورونا”، حيث أن اتحاد اللعبة على استعداد لإقامة البطولة من دون جمهور، الا أنه لا جديد بهذا الخصوص، ونؤكد اقامة البطولة في موعدها المحدد في ظل حضور جماهيري حتى هذه اللحظة”.

وعند سؤال كلمات، عن آخر التحضيرات لإقامة البطولة؟، أجاب: “البطولة تشمل المنافسة للرجال والشباب، في الفئات “الفيزيك، الكلاسيك، والبدي بلدنج”، وعمم الاتحاد تعليمات البطولة الى جميع المراكز المنضوية تحت لوائه، وطالب المراكز والأندية التي لم تسدد اشتراكاتها، المبادرة بالتسديد حتى 25 آذار (مارس) الحالي، في الوقت الذي يشهد فيه مقر الاتحاد إقبالا كبيرا على التسجيل بالبطولة، كما أن الصبغة الخاصة باللاعبين وصلت اتحاد اللعبة، وهي التي ستوزع على اللاعبين في يوم الميزان، الى جانب كؤوس وميداليات البطولة التي جلبها الاتحاد من دبي، كما أن اللجنة الفنية بالاتحاد تتحضر لمراقبة المواهب الجديدة، والجديرة بالانضمام الى صفوف المنتخب الوطني للموسم الحالي”.

“اللياقة البدنية مهمة جديدة”

وكشف كلمات، الستار عن آخر كتاب وصل اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية من اللجنة الأولمبية، مؤكدا أن الكتاب حمل اتحاد اللعبة مهمة جديدة، بتولي إصدار تراخيص مراكز اللياقة البدنية، مبينا أن الكتاب يؤكد نقل صلاحيات اتحاد الطب الرياضي إلى اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية رسميا في هذا الخصوص، مشيرا أن الاتحاد استقبل التكليف الجديد بصدر رحب، مشددا أنه بصدد اصداره شروط حصول الأندية والمراكز على هذه الرخصة”.

وأضاف: “لدى الاتحاد لجنة تسمى بلجنة الأندية والمراكز، والتي سيتم الاجتماع فيها بشكل منفصل خلال هذه الفترة، لمناقشة موضوع التكليف من قبل اللجنة الأولمبية، بإصدار تراخيص المراكز والأندية التي تعنى باللياقة البدنية، وإصدار الشروط الجديدة وفق هذا التكليف، إلى جانب التأكيد على تشكيل لجنة تعنى بالكشف الميداني على جميع مراكز وأندية بناء الأجسام واللياقة البدنية، والذي من شأنه إلى جانب توافر الشروط المحددة من شأنه أن يمنح المراكز رخص المزاولة من عدمه، ولعل من أهم الشروط التي ستكون مدرجة توفر مدرب يحمل الشهادة والرخصة الصادرة ايضا عن اتحاد اللعبة، والتي تمنحه مزاولة مهنة تدريب بناء الأجسام واللياقة البدنية في تلك المراكز والأندية”.