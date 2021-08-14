“الأجسام” يحدد موعد بطولة المملكة ويختبر 27 لاعبا

مصطفى بالو

عمان – حدد اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدينة موعد إقامة بطولة المملكة للأندية والمراكز، في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، لتكون أولى نشاطاته في الموسم الحالي 2021، في ظل تحسن الوضع الوبائي الحالي، وفتح قطاع الأندية والمراكز الرياضية، والذي عانى من الإغلاقات المتكررة خلال الفترة الماضية.

ورد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون على استفسارات “الغد” قائلا: “درست اللجنة الفنية لاتحاد اللعبة برئاسة د.عاصم القطاونة، وبعد الاستئناس برأي المستشار الفني للاتحاد البطل العالمي مصطفى حسنين، الأوضاع من كافة الجوانب، وراعت تحسن مؤشر الوضع الوبائي المحلي، والذي سمح بعودة المنافسات الرياضية والحضور الجماهيري إلى ملاعبها، وحددت موعد إقامة بطولة المملكة في 15 أيلول (سبتمبر) المقبل في صالة الشهيد راشد الزيود (الأرينا سابقا)، وسنأخذ بعين الاعتبار تطبيق البروتوكول الصحي المعلن من قبل اللجنة الاولمبية، منطلقين من تجربتنا الناجحة في إقامة بطولة المراكز في أوج تداعيات كورونا”.

وحول المساعي لعودة الحضور الجماهيري إلى هذه البطولة:” قال: “ندرس كذلك موضوع الحضور الجماهيري، والذي يزيد من جمالية المنافسات، خصوصا في ظل احتجابه منذ أزمة كورونا في آذار (مارس) العام الماضي، وكما أسلفت نأمل معاملتنا مثل مسابقة الكرة التي سمح لها بحضور جماهيري من قبل اتحاد الكرة بنسبة 30 %، وسنبحث من خلال مظلتنا اللجنة الأولمبية موضوع الجماهير مع الجهات المعنية، كي نصل إلى النسبة المسموح فيها إلى مسرح المنافسات، وفور الانتهاء من كافة الترتيبات سيتوجه اتحاد اللعبة لعقد مؤتمر صحفي، يضع المراكز والأندية والجماهير بكافة تفاصيل البطولة”.

المشاركة في بطولة العالم

وتحدث كلمات عن الهدف الرئيسي من منافسات بطولة المملكة، وقال: “نهدف من خلال منافسات البطولة لفئات الكلاسيك والفيزيك والبدي بلدنغ، إلى اختيار عناصر المنتخب الوطني لفئتي الرجال والشباب، والتي ستكون تحت عدسة الرصد الفني من قبل اللجنة الفنية والجهاز الفني للمنتخب الوطني، ونشدد على المراكز والاندية بأن بطولات الاتحاد خاضعة لفحص المنشطات، ضمن واجبنا الوطني في محاربة هذه الآفة التي تضر بشبابنا الرياضي، ومن يثبت تعاطيه للمنشطات سيتم تطبيق القوانين بحسب اللائحة الداخلية لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية”.

وأضاف: “نركز في هذه البطولة على اختيار عناصر المنتخب الوطني، وذلك للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وشددنا على إقامة بطولة المملكة في أيلول (سبتمبر)، ليكون هناك الوقت الكافي بعد اختيار عناصر المنتخب الوطني، للاستعداد بشكل يليق بحجم المشاركة، والبحث عن إنجازات جديدة للعبة والرياضة الأردنية، وتجاوز ما حققناه في اسبانيا 2018، عندما خطف أبطال المنتخب الوطني 4 ميداليات تلخصت بذهبية وفضية وبرونزيتين في بطولة العالم باسبانيا 2018، علما بان اللجنة الفنية خصصت اليوموالخميس المقبل، لمشاهدة حوالي 27 بطلا من أبطال اللعبة، لاختيار الأكثر جاهزية وذوي الأجسام النظيفة من المنشطات، ليكونوا نواة المنتخب الوطني الذي سنبني عليه خلال الفترة المقبلة”.