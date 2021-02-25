“الأجسام” يستعد لاجتماع الهيئة العامة ويؤكد تأجيل بطولة المملكة

مصطفى بالو

عمان – يستعد اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، لدعوة هيئته العامة إلى الاجتماع خلال شهر آذار (مارس) المقبل، لمناقشة التقريرين الإداري والمالي، مراعيا الإجراءات الحكومية والوقائية في ظل تفشي الوضع الوبائي، بحسب ما تمخض عنه اجتماع مجلس الإدارة موخرا برئاسة رئيس اتحاد اللعبة مأمون كلمات.

“اجتماع العمومية”

ورد كلمات على استفسارات “الغد” قائلا: “من المنتظر ان نوجه الدعوة الى الهيئة العامة للاتحاد خلال الفترة المقبلة، لتحديد الموعد النهائي لاجتماع الهيئة العمومية الخاص بمناقشة التقريرين الإداري والمالي، عن السنة الماضية، والسنة الحالية 2021، في ظل الاستئناس برأي اللجنة الأولمبية، وكذلك الجهات الصحية في ظل الوضع الوبائي المحلي، في الوقت الذي يعد فيه عدد الهيئة العامة قليلا، ويمكن ضبطه في ظل مراعاتنا للبروتوكول الصحي وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي”.

وحول الموعد المتوقع لاجراء الانتخابات لاتحاد اللعبة وسائر الاتحادات الرياضية، قال: “بحسب ما وصلنا من معلومات من الجهات المعنية، لن تكون هناك انتخابات للهيئات الإدارية للاتحادات الرياضية قبل حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) المقبلين، خاصة في ظل تأجيل الأولمبياد الى صيف العام الحالي، وما شهدته أغلب البطولات الرياضية على مستوى الاتحادات الوطنية والعربية والقارية والدولية من إرباك جراء جائحة كورونا العالمية”.

وتابع كلمات: “صادق مجلس إدارة اتحاد اللعبة على قرار تأجيل بطولة المملكة، والتي كانت باكورة نشاطاتنا للعام الحالي، وتقرر اقامتها في وقت سابق خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل، إلا بعد الاستئناس بقرار اللجنة الفنية، وأراء المراكز والأندية التابعة لاتحاد اللعبة، والتي أجمعت على تأكيد تأجيل البطولة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، بما يضمن منح اللاعبين فترة إضافية من الاستعداد، حرصا على تنفيذ خطة الاعداد كلها في شقيها العام والخاص، بعروض اللاعبين على مسرح المنافسات، لجميع فئات البطولة “الفيزيك، الكلاسيك، والبدي بلدنج، وراعينا في الوقت ذاته عودة مراكز وبناء الاجسام لمزاولة نشاطاتها متأخرا، بعد ان توقفت منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى مطلع شباط (فبراير) الحالي، باعتبارها المكان الوحيد الذي يحتضن تدريبات كل لاعبي بناء الاجسام للفئات المذكورة اعلاه في المملكة”.

“لا صحة لما يتردد”

وحول ما تردد مؤخرا عن نية الجهات الحكومية اغلاق مراكز وأندية اللعبة في ظل سوء الوضع الوبائي المحلي، قال كلمات: “لا صحة لما يتردد، والذي لا يتعدى كونه إشاعات لا أكثر، خاصة أن الحكومة أعلنت أول من أمس، سلسلة إجراءات جديدة، منها عودة الحظر الشامل يوم الجمعة، وتقليل ساعات الحظر الليلية بالنسبة للمنشأآت والمواطنين، ولم يرد ما يخص بإعادة اغلاق الاندية والمراكز الرياضية على غرار ما تردد مؤخرا، وعموما نحن في اتحاد اللعبة نضع صحة الوطن والمواطن في ظل الوضع الوبائي الحالي أهم أولوياتنا، وما يهمنا السلامة العامة للمواطنين، وكذلك ديمومة واستمرار عمل قطاع الأندية والمراكز الذي يعاني خسائر مالية كبيرة بسبب جائحة كورونا، في الوقت الذي نشدد فيه على أن أندية ومراكز بناء الأجسام واللياقة البدنية، ليست بؤرا لوباء كورونا، ولعل خلوها من تسجيل إصابات خلال الفترة الماضية، يؤكد أنها أول خطوط الدفاع وتقوية المناعة للانسان في موجهة فيروس كورونا”.