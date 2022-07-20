“الأجسام” ينتظر رد “الأولمبية” لاستضافة “الدولية”

مصطفى بالو – ينتظر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، موافقة اللجنة الأولمبية لاستضافة بطولة دولية لفئات “الفيزيك، الكلاسيك والبدي بلدنج” في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، والتي يطمح من خلالها اتحاد اللعبة لتأكيد قدرة الرياضة الأردنية، على استضافة كبرى الأحداث والمنافسات والرياضة، منطلقا من تجربته السابقة في تنظيم البطولات المحلية بشكل احترافي، لاسيما بطولة الأردن المفتوحة التي نظمها في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي- بطولة البطل العالمي مصطفى حسنين، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي المصري د.عادل فهيم.

ورد رئيس الاتحاد مأمون كلمات على استفسارات “الغد”، قائلا “جهزنا ملفا متكاملا بخصوص استضافة البطولة الدولية، بعد الاستئناس برد الاتحاد الدولي للعبة، واستقطبنا شركة راعية للحدث الدولي، ورفعنا الملف إلى اللجنة الأولمبية لاتخاذ القرار النهائي بشأن تنظيمها، وتحديد موعدها، وننتظر الرد من اللجنة الأولمبية التي توفر أشكال الدعم كافة للاتحادات الرياضية، وتحرص على تمكين الاتحادات من استضافة كبريات الأحداث العربية والقارية والدولية، بما يؤكد حضور الرياضة الأردنية، وحددنا الموعد المقترح في مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل”.

وتابع: “لدى اتحاد بناء الأجسام أجندة مزدحمة خلال الفترة المقبلة، خاصة في شهر أيلول (سبتمبر) الذي حددناه موعدا مقترحا لاستضافة البطولة الدولية؛ حيث سيشارك المنتخب الوطني في بطولة آسيا، التي ستقام في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان خلال الفترة 2-5 أيلول (سبتمبر) المقبل، وكذلك حددنا إقامة بطولة الأردن المفتوحة التي يسمح فيها المشاركة للاعبين من جنسيات مختلفة، خلال الفترة من 29 أيلول (سبتمبر) إلى 1 تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين، والتي نتوقع فيها مشاركة واسعة، ونعد لها الترتيبات الاحترافية على غرار البطولات الاحترافية العالمية، وسنحاول دعوة الاتحاد الدولي للعبة الذي يعد من أكثر الداعمين لخطط عمل اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الأردنية”.

“كورونا من جديد”

وحول أهم الصعوبات التي يخشاها اتحاد اللعبة في الفترة المقبلة، قال كلمات: “ما يقلقنا كغيرنا من الأردنيين، عودة الإصابة بفيروس كورونا إلى الواجهة من جديد؛ حيث أتكلم معك حاليا وأنا أخلد للحجر والتعافي من فيروس كورونا، كما علت الأصوات العالمية ومنها منظمة الصحة العالمية، التي حذرت من ارتفاع كبير في إصابات كوفيد 19 التي تضاعفت ثلاث مرات في جميع أنحاء أوروبا خلال الأسابيع الستة الماضية، ما يمثل قرابة نصف جميع الإصابات على مستوى العالم، وما يثلج الصدر أيضا تضاعف معدلات الاستشفاء على الرغم من انخفاض معدل الدخول لأقسام العناية الحثيثة”.

وزاد كلمات: “أن الاتحاد المصري لبناء الأجسام واللياقة البدنية، خاطب الاتحادات الوطنية ومنها اتحادنا، بغياب الحضور الجماهيري في بطولة العرب التي تقام في الإسكندرية خلال الفترة 28-30 تموز (يوليو) الحالي، التي سيشارك فيها اتحادنا بوفد إداري، وفتح باب المشاركة أمام اللاعبين المحليين في هذه البطولة، ونتمنى أن تمر الموجة الجديدة”.