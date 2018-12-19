عمان-الغد– استذكرت الأجهزة الأمنية في محافظة الكرك، شهداء الوطن والواجب في الذكرى الثانية لأحداث قلعة الكرك وقريفلا، في حفل أقيم برعاية محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز.

وعزفت موسيقات القوات المسلحة لحن الرجوع الأخير، بحضور ذوي الشهداء وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأهالي محافظة الكرك، الذين استذكروا مناقب الشهداء، مثمنين تضحياتهم التي بذلوها دفاعاً عن ثرى الوطن.

وقال الفايز في كلمة له خلال الاحتفال “نلتقي في هذا اليوم الأردني البهي في الذكرى السنوية الثانية لحادثة القلعة الإرهابية، والتي ارتقى خلالها شهداؤنا البواسل في تصديهم الشجاع لزمرة إرهابية حاقدة تسللت إلى قلعتنا الحصينة لبث حقدهم وسموم فكرهم التطرف حيث سجل الشهداء ملحمة بطولية رائعة في سبيل الذود عن الوطن وأبنائه”.

وأشار إلى أن الوطن مازال وسيبقى قلعة حصينة على أعدائه وأعداء الأمة بفضل تكاتف أبناء شعبه خلف قيادتهم الهاشمية ومنعة ويقظة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة ووحدتنا الوطنية وتلاحم النسيج المجتمعي.

بدوره، قال محمود المعايطة والد الشهيد العقيد الركن سائد المعايطة بكلمة ألقاها نيابة عن أهالي الشهداء، إن الشهادة فخر وعز إذ اقترنت بالدفاع عن الوطن وترابه وحماية مكتسباته الوطنية فحادثة القلعة الإرهابية الجبانة شكلت ملحمة بطولية لأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، التي مضت على نهج الهاشميين بالشهادة والتضحية، منذ استشهاد الملك المؤسس، مستذكراً المعايطة تضحيات الجيش العربي الأردني دفاعاً عن شرف الأمة في فلسطين والكرامة وعلى أسوار القدس.

كما قام محافظ الكرك الفايز في نهاية الحفل بتكريم ذوي الشهداء، وتم وضع أكاليل الزهور على مدخل قلعة الكرك.