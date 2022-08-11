الأجهزة الأمنية تحقق في وفاة أربعيني بمشاجرة الرمثا

تحقق الأجهزة الأمنية بالرمثا بمقتل أربعيني بعيار ناري في مدينة الرمثا خلال مشاجرة وقعت في المدينة امس الاربعاء اصيب خلالها الشاب وجرى نقله للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة، اليوم الخميس، متاثرا بإصابته، وفق مصدر امني.

وقال المصدر إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات بوجود مشاجرة وإطلاق نار، حيث تحركت مجموعات الأمن إلى الموقع وتم فض المشاجرة واسعاف المصاب الى المستشفى وتحديد هوية المشاركين بالمشاجرة والتحقيق جار للوقوف على اسباب المشاجرة.