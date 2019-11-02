4 أمور يمكنك القيام بها مع المزايا الصحية الجديدة في ساعة “هواوي GT2”

الغد- في يومنا هذا، أصبحت التكنولوجيا القابلة للارتداء جزءًا لا يتجزأ من حياتنا المعاصرة، خاصة بعد انتشار استخدام مجموعة واسعة من الأجهزة القابلة للارتداء. وبينما تعمل هذه الأجهزة بشكل أساسي كملحقات للهواتف الذكية، إلا أن وظائفها أيضًا تلعب دورًا مهمًا حين يتعلق الأمر بمراقبة الحالة الصحية. ومع أحدث إصداراتها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، تقدم هواوي للمستخدمين ساعة Huawei WATCH GT 2 الذكية، التي تضم العديد من المزايا التي تركز على صحتهم، بدءاً من مراقبة بيانات الجسم والرياضة، وحتى وضعيات النوم. إليك طرق استخدام المزايا الصحية المختلفة في هذه الساعة.

تتبَّع جميع التمارين الرياضية

سواء كنت من محبي الركض أو السباحة أو ركوب الدراجات أو حتى التمارين الحرة، فإن كل نوع من التمارين التي تقوم بها له تأثير مختلف على جسمك. يمكن لساعة Huawei WATCH GT 2 التعرف على 15 نوعًا مختلفًا من الألعاب الرياضية، بما يشمل الرياضة الداخلية والخارجية، والسباحة والتمارين الحرة، ومواصلة تسجيل جميع البيانات الأساسية بدقة للحصول على نهج تحليلي أشمل لنظام اللياقة الخاص بك. وبالإضافة إلى تسجيل البيانات، تساعدك الساعة كذلك في تحسين التمارين من خلال خطط ودروس مُثَبَّتة مسبقًا.

وإلى جانب ذلك، ستنبهك ساعة Huawei WATCH GT 2 لممارسة التمارين الرياضية على فترات منتظمة، حيث تصدر نغمة لتشجيع المستخدم على الوقوف والتحرك في حالة عدم ممارسة نشاطٍ بدني لفترة معينة. وكذلك، تسجل الساعة عدد الخطوات اليومية، وعدد السعرات الحرارية المحروقة، بالإضافة إلى عدد المرات التي تقف فيها.

راقب نبضات قلبك في مختلف الأوقات

تأتي ساعة Huawei WATCH GT 2 بتقنية تتبع نبضات القلب الجديدة كليًا، TruSeen™ بإصدار 3.5، والتي طورتها هواوي لمراقبة معدل نبضات القلب بدقة في الوقت الفعلي، إلى جانب دعم مراقبة تشبع الأكسجين، مما يسهل على المستخدمين معرفة معدل نبضات القلب. في حال كان معدل نبضات القلب أعلى من 100 نبضة في الدقيقة أو أقل من 50 نبضة في الدقيقة لأكثر من 10 دقائق في حالة عدم ممارسة نشاطٍ بدني، ستقوم الساعة الذكية بتنبيه المستخدم.

احظَ بساعات نوم أفضل من قبل

بفضل تقنية TruSleep™ 2.0 المدمجة، يمكن لساعة Huawei WATCH GT 2 مراقبة جودة النوم، ومعدل نبضات القلب في الوقت الفعلي، وجودة التنفس أثناء النوم، ومن ثم استخدام هذه البيانات الضخمة مع تقنية هواوي للذكاء الاصطناعي لتقييم جودة النوم. وتحدد الساعة الذكية بدقة ست مشاكل شائعة للنوم مثل صعوبة النوم، والنوم المتقطع، والنوم الخفيف أثناء الليل، والاستيقاظ المبكر، والأحلام المتعددة، وجدول العمل غير المنتظم، ويمكنها أن توفر المئات من الاقتراحات لتحسين نومك. وبالإضافة إلى ذلك، ستحصل أيضًا على 8 تقارير مفصلة تتضمن مدة النوم ليلاً، ونسبة النوم العميق، ونسبة النوم المتقطع، ونسبة حركة العين السريعة، واستمرارية النوم العميق، وأوقات الاستيقاظ، وجودة الجهاز التنفسي، والمراقبة الشاملة للنوم وغير ذلك الكثير، وتهدف جميعها إلى تحسين وضعيات نومك.

راقب مستويات الضغط العصبي

يعدّ الإجهاد أحد أكثر الصعوبات شيوعاً اليوم، وبفضل تقنية TruRelax™ التي طورتها هواوي، يمكن للمستخدمين تخفيف مستوى الضغط العصبي عن طريق تسجيل قيم تغيرات معدل نبضات القلب، واتباع الإرشادات الخاصة بأنشطة التنفس التي ستساعدهم في تهدئة أنفسهم وتقليل المخاطر المتعلقة بالإجهاد والتوتر.

ومع رقاقة Kirin A1، أول رقاقة طورتها هواوي للأجهزة القابلة للارتداء والتي توفر أداء قوياً مع مستوى منخفض من استهلاك الطاقة، يمكن لساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 46 ميليمتر العمل بشكل مستمر لمدة تصل إلى أسبوعين، مع تشغيل كلّ من مراقب معدل نبضات القلب الذكي ووظائف إشعار المكالمات، إلى جانب عمر البطارية المُحسَّن عند استخدام نظام تحديد المواقع (GPS) الخاص بالوضع الرياضي.

يمكنك الآن حجز ساعتك مسبقاً حتى تاريخ 3 تشرين الثاني 2019، إما من خلال زيارة جميع المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/)، والحصول على سوار مجاني إضافي أخضر اللون كهدية مع الساعة. خدمة الطلب المسبق هذه متاحة لساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 46 ميليمتر، بإصداريها؛ الكلاسيكي ذي السوار الجلدي، والذي يبلغ سعره 169 ديناراً، والرياضي ذي السوار المطاطي، والذي يبلغ سعره 148 ديناراً فقط.