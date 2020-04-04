الأحد.. ارتفاع كبير على درجات الحرارة

عمان-الغد- ترتفع درجات الحرارة، نهار الأحد، بشكل إضافي وكبير لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 8-10 درجات مئوية، وتسود المملكة أحوال جوية خماسينية، حيثُ يكون الطقس جافاً وحاراً نسبياً إلى حار في مُختلف المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بالنسبة لهذا الوقت من العام.

ووفق ما ذكر موقع “طقس العرب، تزداد نسبة الغبار في الأجواء تدريجياً حيثُ يتحول الطقس لمغبر في أغلب المناطق خاصة مع ساعات العصر والمساء، وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية، بينما تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مختلف المناطق، تتحول عصراً ومساءً إلى غربية نشطة السرعة مُحملة بالغبار.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح جنوبية معتدلة الى نشطة السرعة، وارتفاع موج البحر خفيف من (10-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياهه 22 درجة مئوية.

ليلاً، يكون الطقس مغبراً بشكل متفاوت في مُختلف المناطق، ويتحول ليصبح بارداً نسبياً مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا. وحذر “طقس العرب”، من حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب ارتفاع نسب الغبار في الأجواء، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، والفوارق الحرارية الكبيرة بين درجات الحرارة نهاراً وليلاًَ.

أما غدا نهارا، فيطرأ انخفاض كبير وواضح على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 1-3 درجات مئوية، ويكون الطقس مغبراً في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، في حين يبقى دافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح، شمالية معتدلة السرعة، وارتفاع موج البحر خفيف من (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياهه 22 درجة مئوية.

ليلاً، تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، ويتحول الطقس إلى بارد في أغلب المناطق، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، قد تنشط احيانا.