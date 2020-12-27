الأحد.. تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة

عمان – _ – يتعمق تأثير المُرتفع الجوي السيبيري على المملكة، كما يتعمق معه تأثير الكتلة الهوائية الباردة المُترافقة معه، حيث تستمر درجات الحرارة، نهار الأحد، قريبة من معدلاتها العامة، وتكون درجات الحرارة الملموسة / المحسوسة مُنخفضة للغاية، وفق موقع طقس العرب.

وأفاد الموقع بأن الطقس يكون بارداً وغالباً مُشمس بوجهٍ عام في معظم المناطق، وتظهر بعض السحب على ارتفاعات مُختلفة في شرق المملكة، فيما يُتوقع امتداد بعض السحب على ارتفاعات متوسطة الى عالية نواحي أقصى مناطق جنوب شرقي المملكة قد تتخللها زخات متفرقة من الأمطار بشكل سريع ومحدود.

وبينما تكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً والتي تزيد من الاحساس بالبرودة بشكل كبير، تكون بخليج العقبة شمالية شرقية مُعتدلة السرعة.

في حين يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة الليلية بالمُقارنة مع الليالي السابقة، ويبقى الطقس شديد البرودة في مناطق عِدّة من المملكة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، وتزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت، وتكون مصحوبة بهبات قوية في المناطق الشفا غورية.

ودعا “طقس العرب”، المزارعين إلى الانتباه من مخاطر ارتفاع سرعة هبات الرياح في المناطق الشفا غورية وتأثيراتها على البيوت البلاستيكية في شمال ووسط المملكة، مؤكدًا الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.

أما يوم غد الاثنين، فيستمر تأثر المملكة بالمُرتفع الجوي السيبيري، حسب “طقس العرب” الذي أفاد بأن درجات الحرارة تبقى، نهارًا، قريبة من معدلاتها العامة، كما تكون درجات الحرارة الملموسة / المحسوسة مُنخفضة للغاية.

ويكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في معظم المناطق مع ظهور كميات من السُحب العالية.

وليلاً، يستمر الطقس شديد البرودة في مناطق عِدّة من المملكة.