الأحد.. طقس حار نسبيا نهاراً ومائل للبرودة ليلاً

عمان -الغد- ترتفع درجات الحرارة الأحد لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، شديد الحرارة في المناطق المنخفضة والصحراوية، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تكون مثيرة للغبار في المناطق الداخلية من البادية الشرقية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس لطيفا إلى مائل للبرودة، مع ظهور بعض من السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ونهار غد الاثنين، تنخفض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها الشهرية مجددا، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في عموم المناطق، وحارا نسبيا في المناطق المنخفضة، وشديد الحرارة في المناطق الشرقية.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تكون مثيرة للغبار في المناطق الداخلية من البادية الشرقية، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يكون الطقس لطيفا إلى مائل للبرودة، مع ظهور بعض من السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.