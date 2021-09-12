الأحد.. طقس خريفي معتدل

عمان- الغد- تبقى درجات الحرارة الأحد،أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس خريفي معتدل في أغلب مناطق المملكة باستثناء منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية ويكون الطقس حارا نسبيا، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتنتشر كميات من الغيوم المنخفضة ومتوسطة الارتفاع في العديد من مناطق المملكة قد تعمل على هطول زخات من الأمطار المحدودة والمحلية شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في عموم المناطق، مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبيا في الجبال والسهول والبادية، وحار نسبيا في المناطق الغورية والعقبة، وتغطي كميات من الغيوم المنخفضة المرتفعات الشمالية والوسطى والجنوبية وتكون على شكل ضباب فوق القمم الجبلية الشاهقة.

ونهار غد، ترتفع قليلا درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس معتدل في أغلب مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية حيث يكون الطقس حارا نسبيا.

وتنتشر كميات من الغيوم المنخفضة ومتوسطة الارتفاع في العديد من مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في عموم المناطق، مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل، ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية ليسود طقس مائل للبرودة في الجبال والسهول، ويستمر حاراً نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتغطي كميات من الغيوم المنخفضة المرتفعات الشمالية والوسطى والجنوبية تكون على شكل ضباب فوق القمم الجبلية الشاهقة.