الأحد.. طقس ربيعي معتدل والحرارة إلى ارتفاع

عمان-الغد- يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة اليوم لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس ربيعياً معتدلا، ودافئا في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا بشكل عام، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ونهار غد توالي درجات الحرارة ارتفاعها وبشكل لافت لتتجاوز معدلاتها الاعتيادية بحدود 5-7 درجات مئوية.

ويكون الطقس ربيعياً دافئاً ويميل للحرارة فترة العصر، ويكون حارا نسبيا في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وفي ساعات الليل يكون الطقس معتدلا في عموم المناطق وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً فوق الجبال.