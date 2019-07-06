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الأحد.. طقس صيفي نهاراً ولطيف ليلاً

منذ ساعتين

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عمان- الغد- قال موقع طقس العرب إنه ستكون درجات الحرارة نهار الأحد حول معدلها بالنسبة لهذا الوقت من العام الى أعلى بقليل.

وأضاف أنه سيكون الطقس صيفياً اعتيادياُ بوجه عام، ويبقى حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وبين الموقع أنه يحتمل ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية شرق المملكة، مشرا إلى ان الرياح شمالية ستكون غربية معتدلة السُرعة، تنشط أحياناً مع ساعات العصر والمساء.

وفي الليل قال الموقع إنه سيكون الطقس لطيفاً الى مُعتدلاً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة بعد منتصف الليل في أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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