الأحد.. عدد الإصابات بكورونا في عمان تزداد الضعف

عمان – الغد – تضاعفت أعداد إصابات كورونا في عمان اليوم الأحد لتصل ل242 إصابة مقارنة مع إصابات الأمس السبت حيث سجلت العاصمة 121إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات و465 إصابة جديدة بكورونا.
ووفق الموجز الإعلامي الإحصائي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية فقد ارتفع عدد الوفيات إلى 9727 حالة والإصابات إلى 749784 حالة.
كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.53% من إجمالي الفحوصات المجرية وعددها 18370 فحصا مخبريا.
وتوزعت الإصابات على المحافظات لليوم الاحد كما يلي:
عمان 242 حالة
الزرقاء 68
إربد 54
عجلون 23
الكرك 16
البلقاء 14
مادبا 11
المفرق 10
معان 10
جرش 9
الطفيلة 4
العقبة 4