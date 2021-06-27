الأحد.. عدد الإصابات بكورونا في عمان تزداد الضعف

عمان – الغد – تضاعفت أعداد إصابات كورونا في عمان اليوم الأحد لتصل ل242 إصابة مقارنة مع إصابات الأمس السبت حيث سجلت العاصمة 121إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات و465 إصابة جديدة بكورونا.

ووفق الموجز الإعلامي الإحصائي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية فقد ارتفع عدد الوفيات إلى 9727 حالة والإصابات إلى 749784 حالة.

كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.53% من إجمالي الفحوصات المجرية وعددها 18370 فحصا مخبريا.

وتوزعت الإصابات على المحافظات لليوم الاحد كما يلي:

عمان 242 حالة

الزرقاء 68

إربد 54

عجلون 23

الكرك 16

البلقاء 14

مادبا 11

المفرق 10

معان 10

جرش 9

الطفيلة 4

العقبة 4