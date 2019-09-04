الأحزاب تزيد من سرعتها مع قرب موعد الانتخابات

هآرتس

بقلم: يونتان ليس واهارون رابينوفيتش

4/9/2019

الحملة الانتخابية الناعسة استيقظت قبل 13 يوما من موعد الذهاب إلى صناديق الاقتراع. والأحزاب زادت سرعتها من اجل أن تجذب اليها مصوتين في اللحظة الأخيرة. في أزرق أبيض يحاولون سحب أصوات من كتلة اليسار ومن إسرائيل بيتنا. وفي العمل – غيشر يخرجون الى الشوارع سيارات عليها نماذج بالحجم الطبيعي للقبة الحديدية، وفي المعسكر الديمقراطي يحاولون وضع انفسهم على اعتبارهم الخيار الوحيد في الكتلة التي لن تعزز الليكود. وفي يهدوت هتوراة يتوجهون بصورة استثنائية ايضا لمصوتيهم غير الاصوليين. مراسلو “هآرتس” يستعرضون جهود اللاعبين السياسيين في الفترة الاخيرة .

أزرق أبيض

في ظل غياب تدفق مصوتي اليمين نحو أزرق أبيض، فانهم في حزب غانتس يخططون للبدء بعملية مهمة من اجل نقل مئات آلاف المصوتين من العمل – غيشر ومن المعسكر الديمقراطي اليهم. شخصيات كبيرة في أزرق أبيض مصممة على النجاح في المهمة الطموحة التي وضعوها لانفسهم – التحول الى الحزب الأكبر في الكنيست القادمة. “إذا كان أزرق أبيض أكبر من الليكود بعد الانتخابات فسيكون لذلك معان دراماتيكية ستمكن الرئيس من القاء مهمة تشكيل الحكومة على غانتس وليس على نتنياهو”، شرح مصدر في الحزب.

وحسب تقدير هذا المصدر فانه رغم أن الحزب فقد خمسة مقاعد في الاستطلاعات الاخيرة، إلا أنه يستطيع العودة وتعزيز قوته بواسطة حملة ناجعة.

في ازرق ابيض لا يخشون من أن تضر الحملة بفرص الاحزاب الاخرى في الكتلة في اجتياز نسبة الحسم. “نظريا، الكتلة تفككت”، شرح المصدر، “فقط الحزب الاكبر يستطيع الفوز في الانتخابات. الاختيار يجب أن يكون بين حكومة يمينية متطرفة أو حكومة وحدة مع الجهات المعتدلة”، وقال الحزب في الايام القريبة القادمة أنه يخطط لحملة دعائية من اجل الدفع قدما بحملة “الحزب الأكبر”: بعد أن كان أزرق أبيض في الانتخابات السابقة في مكانة متدنية أمام الليكود في موضوع نشر اللافتات الكبيرة، فان الحزب هذه المرة استثمر اموالا كثيرة ليبرز بلافتات كبيرة في الشوارع وفي الإعلام الرقمي. باستثناء حقيقة أن الجهود لزيادة حجم كتلة الوسط بواسطة مصوتي يمين لم تنجح حتى الآن، فان استطلاعات داخلية تظهر أن أزرق أبيض فقد 2.5 مقعد بالذات لإسرائيل بيتنا. بسبب ذلك، في ازرق ابيض بدأوا في ارسال رسالة تقول إنهم سيسعون الى اقامة حكومة وحدة مع الليكود وإسرائيل بيتنا والعمل – غيشر بدون “ابتزاز”، حسب تعريفهم، الاحزاب الاصولية.

“نحن سنشكل حكومة وسنطلب من الليكود الانضمام الينا، هذه ستكون حكومة علمانية وقوية، حكومة الأغلبية لدولة إسرائيل. الأغلبية هي علمانية، الأغلبية هي تقليدية”، قال أمس غانتس لـ “واي نت”. وبعد ذلك، في لقاء في بئر السبع اضاف “نحن سنشكل حكومة وحدة ليبرالية”. وفي أزرق أبيض اوضحوا في السابق بأن الأصوليين ليسوا شركاءهم الطبيعيين، لكن أبراز الرسالة يستهدف أن يعيد للحزب مصوتين انتقلوا إلى إسرائيل بيتنا. الأحزاب الأصولية من ناحيتها، أعلنت طوال الحملة بأنها ستوصي بنتنياهو. وفي كل الحالات لن يجلسوا في حكومة مع لبيد.

استطلاعات اجريت في أحزاب اخرى اظهرت أن الـ 6 مقاعد التي يعطيها المصوتون لازرق ابيض تعتبر غير ثابتة، والاصوات يمكن أن تنتقل إلى أحزاب اخرى. حسب الاستطلاعات 20 في المئة من مصوتي أزرق أبيض في الانتخابات السابقة اصيبوا بخيبة الأمل من تصويتهم. ايضا في أزرق أبيض يأملون بأن الاشمئزاز من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ضمن أمور اخرى بسبب التسجيلات الاخيرة له التي نشرت في “اخبار 13″، ستؤدي الى تدفق ناخبين اليهم، ويجعل ناخبي الليكود يبقون في البيوت في يوم الانتخابات.

المعسكر الديمقراطي

أعضاء المعسكر الديمقراطي سيعملون فيما تبقى لوقت الانتخابات في ثلاث جبهات. محاولة سحب مقاعد من أزرق أبيض والعمل، إلى جانب خطوات تحصين تستهدف منع تسرب اصوات من قائمتهم إلى هذه الأحزاب. في استطلاعات داخلية اجروها في المعسكر تم تشخيص 3 – 4 مقاعد متأرجحة في أزرق أبيض وفي العمل يمكن أن تنتقل اليهم.

“نحن ذاهبون إلى عرض التصويت للمعسكر الديمقراطي باعتباره التصويت الآمن الوحيد في الكتلة، الذي لن يساعد اليمين”، قال مصدر في الحزب. على خلفية استعداد بني غانتس وعمير بيرتس للجلوس في ائتلاف مع الليكود اذا لم يكن نتنياهو رئيسه. الحملة، البث والاعلام الرقمي للمعسكر الديمقراطي ستبرز الرسالة التي تقول إنه حتى تشكيل حكومة مع الليكود بدون نتنياهو هو خيار سيئ. “صحيح أن نتنياهو هو مشكلة كبيرة، ولكن الشراكة مع الليكود هي مشكلة لا تقل عن ذلك: هذا حزب يتماهى مع الفساد ومع الاستعداد للضم والابرتهايد”، قال مصدر في الحزب. وقد ذكر أيضا بالصداقة الطويلة بين رئيس حزب ازرق ابيض وبين وزير التعليم رافي بيرتس الذي اصبح احد رموز التطرف ضد مجتمع المثليين والتهويد.

في المعركة على مصوتي حزب العمل اعتبروا في المعسكر الديمقراطي شخصية اورلي ابكاسيس الصوت الـ 61 لحكومة نتنياهو. “نحن نلاحظ وجود 1 – 1.5 مقعد من مصوتي حزب العمل، الذي ارتباطه مع ابكاسيس صعب عليه”، قال مصدر في المعسكر الديمقراطي.

في النهاية، في القائمة يعولون ايضا على الصوت العربي، رغم أن اهود باراك يعتبر بساط احمر بالنسبة للمصوتين العرب، في القائمة يأملون تكرار نجاح ميرتس في اوساط هؤلاء المصوتين في الانتخابات الاخيرة.

العمل – غيشر

بعد تحطمه في الانتخابات الاخيرة، فان العمل يحارب من اجل الحفاظ على وجوده في الكنيست القادمة. الاستطلاعات الاخيرة تشير الى أن الوحدة التي بادر اليها عمير بيرتس بين العمل وغيشر برئاسة ابكاسيس تجد صعوبة في منحه انجازا دراماتيكيا. صحيح أن الحزب مستقر فوق نسبة الحسم لكنه لا يقترب من عدد المقاعد التي تزيد عن 10 مقاعد، كما توقع بيرتس. أمس، دشن العمل – غيشر مرحلة اخرى في الحملة الانتخابية الاجتماعية، “قبة حديدية اجتماعية”، في اطارها تم وضع سيارات وعليها نماذج بحجم طبيعي للقبة الحديدية.

رغم موازنة الانتخابات المحدودة التي تميز حزب له 6 مقاعد، فانهم في حزب العمل يأملون في أن يجتازوا بسلام الغارة التي يخططها لهم حزب ازرق ابيض. في الحزب حددوا 120 ألف مصوت محتمل، أيدوا في الانتخابات الاخيرة أحزاب كتلة الوسط – يسار. وأعلنوا بأنهم سيؤيدون هذه المرة حزب العمل. وفي يوم الانتخابات آلاف النشطاء يتوقع أن يصلوا الى بيوتهم للتأكد من أنهم سيذهبون الى صناديق الاقتراع.

الليكود

في الليكود يركزون الجهود في محاولة لرفع نسبة التصويت في أوساط مصوتي اليمين، وقد استثمروا لذلك ملايين الشواقل في النشاطات اليومية. في الـ 13 يوما الاخيرة قبل الانتخابات سيعمل في حزب رئيس الحكومة نشطاء سيطرقون ابواب المصوتين المحتملين ويتوسلون اليهم من اجل الذهاب إلى الصناديق. هذه العملية تستهدف زيادة معسكر اليمين، الذي حسب استطلاعات داخلية له، لا ينجح في أن يزيد على 58 مقعدا. استطلاع شامل اجراه الليكود مؤخرا اظهر أن القدرة على نقل مقاعد بين الكتل هي صفرية تقريبا. لذلك تم اتخاذ قرار بالتركيز على استنفاد التصويت في داخل المعسكر، خاصة في اوساط مصوتي الليكود. إن صراع نتنياهو ضد وسائل الاعلام في الايام الاخيرة استهدف ايضا دفع المصوتين للذهاب الى الصناديق.

اضافة الى ذلك، نتنياهو يطبخ بادرة حسن نية سياسية للانتخابات من جانب الولايات المتحدة، التي يأمل أن يعرضها على جمهور الناخبين في الأيام القريبة القادمة. في محادثات اجراها رئيس الحكومة مؤخرا مع كبار مستشاري ترامب طرحت من بين احتمالات مختلفة، أن تعلن الولايات المتحدة عن اجراء اتصالات لتشكيل حلف دفاع مع اسرائيل.

القائمة المشتركة

في القائمة المشتركة يعترفون بأنه رغم جهود الحملة، الشعور الآن هو أن الارض في سبات والمصوتين غير متحمسين للذهاب الى صناديق الاقتراع. “في هذه الاثناء نحن نعمل يوميا ولا نشعر أن هناك عاملا موجها أو استراتيجية واضحة”، اعترف مصدر في الحملة. “في العام 2015 كان مجرد تشكيل القائمة المشتركة يعتبر رافعة ومحركا مركزيا لاخراج الناس للتصويت. في 2019، لا سيما بعد قانون القومية والحوار العدائي ضد الوسط العربي وممثليه، هذا غير كاف”.

وفيما تبقى سيتوجهون في القائمة بالاساس الى الشباب العرب، ابناء 18 – 24، وسيحاولون اقناعهم بالذهاب للتصويت. الحملة ستتناول المواضيع الاجتماعية والسياسية الاساسية التي تشغل الجمهور العربي – مكانة المواطنين، قانون القومية، سياسة هدم البيوت، العنف والجريمة في الشوارع ووضع التعليم والبنى التحتية في القرى العربية. القائمة لا تتنازل ايضا عن الصوت اليهودي، وهي تقوم بحملات باللغة العبرية والروسية ايضا. في منطقة المركز يتم بذل جهود خاصة على أمل الحصول على مقعد واحد من مصوتين يهود.

إسرائيل بيتنا

في حزب افيغدور ليبرمان راضون جدا عن نتائج الاستطلاعات التي تظهر بأنه لا يمكن تشكيل حكومة بدون حزب إسرائيل بيتنا. من ناحية الحملة لا يوجد أي جديد تحت الشمس. في الحزب يواصلون مهاجمة الأصوليين والتأكيد على موضوع الدين والدولة. في موازاة ذلك ليبرمان بدأ بتوجيه سهامه ليس فقط نحو نتنياهو والليكود، بل نحو غانتس ايضا، بذريعة أنه سيوافق على الجلوس في حكومة مشتركة مع الاصوليين والمتدينين. “لا يوجد فرق كبير بين غانتس ونتنياهو من ناحية الاستعداد للدفع للحريديين”، قال عضو الكنيست عوديد بورير من الحزب، “ليس مهم من سيكون رئيس الحكومة، الاكثر حسما هو أي حكومة ستتشكل”. في يوم الانتخابات في اسرائيل بيتنا ينوون وضع مراقبين من قبلهم في صناديق الاقتراع في البلدات والاحياء الحريدية بهدف منع التزوير. الخطوة تنبع من بين أمور اخرى مما نشرته “هآرتس” حول تبادل اعضاء الصناديق بين الاحزاب العربية والاحزاب الحريدية.

قائمة يمينا

القائمة برئاسة اييلت شكيد توجه جهود حملتها باتجاهين: من يخافون من أن ينحرف نتنياهو نحو اليسار بعد الانتخابات، والذين يعتقدون أن القوة ليهودية لن تجتاز نسبة الحسم. اضافة الى ذلك، تحاول القائمة أن تجذب اليها جزء من النواة الصلبة في زهوت، التي انسحبت من السباق الانتخابي في الاسبوع الماضي.

شكيد تذكر مرة تلو الاخرى بأن نتنياهو استدعى في السابق باراك ولفني ولبيد لحكومته، بهدف الاشارة الى أنه اذا لم تكن القائمة تشكل كفة الميزان، فيمكن أن تشكل حكومة وحدة بدونها. في المقابل، تحاول شخصيات كبيرة في الحزب اقناع الناخبين بأن التصويت للقوة اليهودية هو تبديد لاصوات كتلة اليمين. لخائبي الأمل من زهوت يقترحون مؤخرا أن يتم الدفع قدما بالمواضيع التي نقشها فايغلين على رايته: نفتالي بينيت نشر منشور في الفيس بوك عن حقوق الرجال المطلقين، وشكيد وعدت بتأييد جعل القنب الطبي كعلاج بوصفة طبية، وسموتريتش اعلن عن البدء في محاربة لجنة عمال سكة الحديد في إسرائيل.