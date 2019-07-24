الأحوال الجوية تنهي مباراة منتخب الشباب ونظيره الهندي

اسطنبول- حال الضباب الكثيف والامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الأربعاء، من اكمال أحداث مباراة منتخب الشباب ت 19 لكرة القدم، مع نظيره الهندي والتي اقيمت على ملعب منتجع جرين بارك، في اطار معسكره التحضيري في تركيا.

وأعلن حكم المباراة عن انهاء المواجهة مع نهاية الشوط الاول، والنتيجة تشير الى تقدم المنتخب بهدف سيف بشابشة د4، بعد ان دخل الفريق اللقاء مهاجماً بحثاً عن التسجيل مبكراً.

ودخل المدرب بلال اللحام المباراة بتشكيلة ضمت: احمد الجعيدي، فيصل ابو شنب، دانيال عفانة، ليث ابو رحال، جعفر النجار، محمد ابو طه، عون المحارمة، وسيم ريالات، سيف بشابشة، اويس العبادي، محمد عادل.

ويختتم المنتخب معسكره بلقاء شقيقه العماني، عند الرابعة عصر الجمعة 26 الجاري، قبل العودة الى عمان يوم السبت.

يذكر ان المنتخب الهندي فاز على نظيره العماني 1-0، في المباراة التي جرت بينهما أول امس.