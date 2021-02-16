الأحوال المدنية: استحداث نوافذ خاصة لرفاق السلاح

عمان- الغد- أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، استحداث نوافذ خاصة (مسارات) للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في مكاتب الدائرة المنتشرة بجميع محافظات المملكة.

وقال العموش في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، إن استحداث المسارات والنوافذ جاء بناء على التوجيهات الملكية السامية لتنفيذ برنامج “رفاق السلاح” لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، تقديراً واعترافاً بالجهود التي يبذلها أفراد قواتنا المسلحة العاملون والمتقاعدون ووفاءً لهم.

وبين العموش أن الدائرة استحدثت مكتباً لها في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مخولا بجميع الصلاحيات الواردة في قانون الأحوال المدنية وقانون جوازات السفر لإصدار جوازات السفر والبطاقات الشخصية وشهادات الواقعات الحيوية المدخلة مسبقاً للعسكريين (العاملون والمتقاعدون).

وأوضح أن الدائرة بصدد استحداث مكتب لها في مديرية الأمن العام لخدمة العسكريين العاملين ومتقاعدي الأمن العام (الضباط والأفراد) وإصدار الوثائق الشخصية لهم، لافتا إلى وجود مكتب خاص في مركز الدائرة الرئيس بطبربور لاستقبال معاملات العسكريين والمتقاعدين وإصدار جميع الوثائق الشخصية لهم.