الأحوال المدنية تذكّر المغتربين باشتراط التصديق على الشهادات الأجنبية

عمان- الغد- ذكّرت دائرة الاحوال المدنية والجوازات المواطنين الأردنين المقيمين خارج المملكة بضرورة تصديق الشهادات الصادره من الدول الأجنبية (الزواج والطلاق والولادة والوفاة ) حسب الاصول المرعية والمتبعة.

وبينت الدائرة أن تصديق تلك الشهادات أصوليا يتطلب المصادقه عليها من (خارجية الدولة المقيمين فيها والسفارة الأردنية ذات العلاقة). ووفقا لاحكام القانون والتعليمات الصادره بهذا الخصوص.

وأوضحت الدائرة ان هذا الاجراء ليس جديدا وانما يأتي في سياق تعليمات قديمه تُذكّر بها دائرة الاحوال المدنيه والجوازات المواطنين الاردنيين المغتربين قبل عودتهم إلى أرض المملكة وخاصة خلال موسم الصيف المقبل وذلك لغايات استبدال وثائقهم الاجنبية بوثائق اردنية بكل سهوله ويسر.