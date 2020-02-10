آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الأحوال المدنية تذكّر المغتربين باشتراط التصديق على الشهادات الأجنبية

منذ 9 دقائق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- ذكّرت دائرة الاحوال المدنية والجوازات المواطنين الأردنين المقيمين خارج المملكة بضرورة تصديق الشهادات الصادره من الدول الأجنبية (الزواج والطلاق والولادة والوفاة ) حسب الاصول المرعية والمتبعة.
وبينت الدائرة أن تصديق تلك الشهادات أصوليا يتطلب المصادقه عليها من (خارجية الدولة المقيمين فيها والسفارة الأردنية ذات العلاقة). ووفقا لاحكام القانون والتعليمات الصادره بهذا الخصوص.
وأوضحت الدائرة ان هذا الاجراء ليس جديدا وانما يأتي في سياق تعليمات قديمه تُذكّر بها دائرة الاحوال المدنيه والجوازات المواطنين الاردنيين المغتربين قبل عودتهم إلى أرض المملكة وخاصة خلال موسم الصيف المقبل وذلك لغايات استبدال وثائقهم الاجنبية بوثائق اردنية بكل سهوله ويسر.

مقالات ذات صلة

محكمة إسرائيلية تقضي بحبس الشيخ صلاح 28 شهرا

منذ 30 دقيقة

اسحاقات تشارك في اجتماع لجنة المرأة العربية الـ39

منذ 46 دقيقة

“صفقة القرن”..ما مصير التحالف الاستراتيجي الأردني الأميركي؟

منذ ساعة واحدة

البحث الجنائي: القبض على 3 أشخاص سلبوا مبلغاً ماليا تهديد السلاح في إربد

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock