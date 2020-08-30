آخر الأخبارالغد الاردني

الأحوال المدنية تفصل بــ 17926 اعتراضا شخصيا على جداول الناخبين

منذ 18 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، اليوم الأحد، أن الدائرة فصلت بـ 17926 طلب اعتراض شخصي مقدمة على جداول الناخبين الأولية التي استقبلتها اللجان المشكلة في مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات في انحاء المملكة كافة.
وقال العموش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن عدد طلبات الاعتراض الشخصي المقبولة بلغت 16457 طلبا، فيما رفض 1469 طلبا، وهناك 16306 طلبات قيد الانتظار للبت فيها.
وأشار إلى أن العدد الكلي لطلبات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية بلغت 34232 طلبا، مبينا أن اللجان ستنظر وتفصل وتصدر القرارات اللازمة بهذه الطلبات خلال المدة القانونية المقررة ووفقاً لأحكام قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه.

مقالات ذات صلة

تمويل ألماني أوروبي لدعم قطاعات التعليم والمياه

منذ 11 دقيقة

النعيمي: جاهزية تامة لبدء العام الدراسي الجديد في موعده

منذ 24 دقيقة

العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة علي غندور

منذ 33 دقيقة

موجة الحر ترفع الحمل الكهربائي إلى 2960 ميجاواط

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
72 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock