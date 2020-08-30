الأحوال المدنية تفصل بــ 17926 اعتراضا شخصيا على جداول الناخبين

عمان- أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، اليوم الأحد، أن الدائرة فصلت بـ 17926 طلب اعتراض شخصي مقدمة على جداول الناخبين الأولية التي استقبلتها اللجان المشكلة في مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات في انحاء المملكة كافة.

وقال العموش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن عدد طلبات الاعتراض الشخصي المقبولة بلغت 16457 طلبا، فيما رفض 1469 طلبا، وهناك 16306 طلبات قيد الانتظار للبت فيها.

وأشار إلى أن العدد الكلي لطلبات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية بلغت 34232 طلبا، مبينا أن اللجان ستنظر وتفصل وتصدر القرارات اللازمة بهذه الطلبات خلال المدة القانونية المقررة ووفقاً لأحكام قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه.