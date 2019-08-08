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“الأحوال المدنية” تناوب خلال عطلة العيد من السبت إلى الأربعاء

منذ ساعة واحدة

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عمان- اعلنت دائرة الاحوال المدنية والجوازات عن اجراء مناوبات للدائرة خلال عطلة عيد الاضحى المبارك.
وقالت الدائرة في بيان صحفي ان المناوبات ستبدأ اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل وحتى مساء يوم الاربعاء الموافق 14 اب.
وبينت الدائرة ان المناوبات ستشمل مكتب الخدمة المستعجلة الكائن في المركز الرئيسي – طبربور وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر في حين ان مكتب جوازات مطار الملكة علياء الدولي سيناوب على مدار الساعة .
واضافت الدائرة أن المناوبات ستكون لتجديد جوازات السفر الدائمة (برقم وطني) حصرا وللحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير ولا تقبل الـتأجيل،على ان يعود دوام مكتب الخدمة المستعجلة بعد انتهاء عطلة العيد كالمعتاد. -(بترا)

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