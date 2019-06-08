الأحوال المدنية تنجز 353 جواز سفر في العيد

عمان– انجزت دائرة الاحوال المدنية خلال عطلة عيد الفطر 353 معاملة جواز سفر لمواطنين، بحسب بيان للدائرة اليوم السبت.

وقالت الدائرة ان جوازات السفر هذه صدرت من مكتبي الخدمة المستعجلة في طبربور والمطار.

يشار الى ان دائرة الاحوال المدنية والجوازات قررت اجراء مناوبات للدائرة خلال عطلة العيد الفطر في مكتبي الخدمة المستعجلة والمطار من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا لتقديم الخدمة للمواطنين.

(بترا)