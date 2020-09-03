الأحوال المدنية تُنهي النظر في طلبات الاعتراض الشخصية على جداول الناخبين

عمان – الغد – انهت دائرة الاحوال المدنية مرحلة الفصل في طلبات الاعتراضات الشخصية المقدمة لديها من قبل الناخبين وفق المادة (4/ح) من قانون الانتخاب لسنة 2016 وتعديلاته؛ وتعديل الجداول الاولية للناخبين بادخال الطلبات التي تم قبولها عليها .

وأكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني بأن الهيئة ستقوم بنشر أسماء من رفض طلبه وفق ما ورد من دائرة الاحوال المدنية على موقعها الالكتروني منتصف ليلة الجمعة 4/9/2020 ليتاح لكل من رُفض طلبه أن يطعن بقرار دائرة الاحوال المدنية لدى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أي من يوم السبت 5/9

ويذكر ان دائرة الاحوال المدنية كانت قد استقبلت (34232 ) طلباً قبلت منها (29912) طلباً ورفضت (4320) طلباً .